افضل 15 نوع زرع لكل مكان في البيت

هل بتدوري على طريقة تضيفي بيها لمسة حلوة على البيت؟ هل عايزة توصلي لده من غير ميزانية كبيرة؟ مافيش حاجة هتحققلك لمسة انيقة وفي نفس الوقت هتديكي احساس بالراحة في البيت غير الزرع ، الزرع بيضيف لمسة جذابة للبيت ، والنهاردة هنساعدك في الاختيار وهنقولك افضل انواع الزرع لكل غرفة في البيت ، مش بس عشان تديكي لمسة جمالية ولكن كمان هتديكي فوايد حسب احتياجات كل غرفة.

افضل انواع الزرع لكل غرفة:

هنقولك 3 انواع من الزرع لكل غرفة ، تقدري تختاري اي واحد منهم.

1- الحمام:

– نبتة Chinese evergreens: النبتة دي مناسبة جدا للحمام وخصوصا للخلفية البيضا او الزرقا ، النبتة دي عندها قدرة على امتصاص الفورمالديهايد من الهوا (المادة دي عبارة عن غاز عديم الرائحة بيستخدم في صناعة مواد البناء وكتير من المنتجات المنزلية والمادة دي الدراسات كشفت انها ممكن تسبب السرطان وكتير من المشاكل الصحية) والنبتة دي لو حطتيها في الحمام هتنقي الهوا حواليكي ، والمكان المثالي ليها هو جنب الشاور.

– نبتة اللبلاب الاوروبي European ivy: نبات تاني ليه قدرة هايلة على تنقية الهوا من ثاني اكسيد الكربون بكفاءة اكتر بكتير من اي نبات منزلي تاني.

– نبتة Lady palm trees: النبتة دي طويلة شوية عشان كده هي مش احسن اختيار لو حمامك صغير ، ولكن كمان تعتبر اضافة رائعة للحمام لانها معروفة بتنقية الهوا عن طريق امتصاص اي امونيا (وده مفيد جدا خصوصا مع كمية المنظفات والمواد الكيميائية اللي بنستخدمها في حماماتنا).

2- غرفة النوم:

– نبتة Spathiphyllum: النبتة دي ليها قدرة على امتصاص السموم من البيت بشكل فعال ، والنبات ده مفيد بشكل خاص لو لسه مجددة البيت وداهنة الحوائط والهوا مليان بالمواد الكيميائية السامة.

– نبتة Sansevieria trifasciata: النبتة دي معروفة انها بتساعد على تطهير الهوا من السموم الضارة واستبدالها بالاكسجين النضيف ، واللي ثبت كمان انه بيحسن نوعية النوم.

– نبتة فالاينوبسيس Phalaenopsis: النباتات دي بتيجي بزهور شكلها حلو وجذاب جدا ، كمان من النباتات اللي بتساعد على تطهير الهوا من السموم واستبداله بالاكسجين.

3- غرفة الاطفال:

– نبتة الكركدية Hibiscus: زهور الكركدية بتساعد على خلق مناخ مريح منسب جدا لغرفة الاطفال ، لانها بتطلق “مبيدات نباتية” بتساعد على تنضيف الهوا وبتخليه صحي اكتر ، بالاضافة كمان ان اي نبات تاني بينمو بشكل افضل لو اتحط جنب الكركدية.

– نبتة القهوة Coffea: النبتة دي تعتبر فلتر طبيعي للهوا بتنقيه من الفينول, البنزول , وثلاثي كلورو ايثيلين, والفورمالديهايد.

– نبتة بخور مريم Cyclamen: الازهار الحمرا الجميلة دي ممكن تساعد الشخص على محاربة حالات زي التهيج, التعب المزمن, الارق, والاكتئاب.

4- غرفة المعيشة او الصالة:

– نبتة الكلوروفيتوم Chorophytum: نبات رائع جدا تقدري تحطيه على ارفف الكتب او في اي مكان ، بيساعد على تنقية الهوا من الفورمالديهايد.

– نبتة Dracaena reflexa: كمان من النباتات اللي بتساعد على تنقية الهوا حواليكي من الفورمالديهايد ( اللي غالبا بيكون موجود في دهانات وورق الحائط والسجاد والستاير).

– نبتة تين بنيامين Benjamin fig: شجيرة جميلة جدا بتساعد على تنقية الهوا اللي حواليكي من الفينول, البنزول, وثلاثي كلورو ايثيلين ( اللي موجودة في منظفات السجاد وحاجات تانية كتير).

5- المطبخ:

– نبتة Stephanotis floribunda: الازهار البيضا الجميلة دي مناسبة جدا للمطبخ ، لانها بتساعد على تنقية هوا المطبخ والحفاظ عليه صحي ، والازهار بتاعتها بتزهر طول السنة.

– نبتة الالوفيرا Aloe: نبات الالوفيرا كمان من النباتات المناسبة جدا للمطبخ ، لانه بيساعد على تنقية هوا المطبخ من الفورمالديهايد والبنزول (ودي من المكونات اللي بتكون موجودة في المنظفات).

– نبتة Saintpaulia: الميزة الكبيرة والفايدة المهمة جدا للنبتة دي انها بتساعد على منع النمل من مطبخك بشكل فعال جدا.

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