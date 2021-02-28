كيف يؤثر فيروس كورونا الجديد على الغدة الدرقية، في التالي نتعرف على ذلك، إلا أن المهم معرفته أن الطب يكتشف يوما بعد يوم أثراً سلبياً جديداً لفيروس كورونا على الصحة، وباتت قائمة تأثيراته تطول كلما بحثنا أكثر عن هذا المرض الجديد الذي اجتاح العالم وحصد الملايين.

كيف يؤثر فيروس كورونا الجديد على الغدة الدرقية:

بعدما أصيبت امرأة إيطالية بالتهاب في الغدة الدرقية، أكد الأطباء المشرفين على علاجها أن سبب الإصابة يعود لإصابتها المسبقة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا.

وبالرغم من أن هذه الحالة نادرة إلا أن التقرير الطبي الذي نشر في صحيفة "ديلي ميرور" أكد أن الأطباء في إيطاليا عالجوا امرأة من مضاعفات فيروس كورونا، حيث أصيبت بأعراض نادرة وهي عبارة عن التهاب في الغدة الدرقية، وهو التهاب يمكن أن يسبب آلاماً شديدة في الرقبة إضافة إلى حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وكشف تقرير طبي يتعلق بحالة جديدة في إيطاليا أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب أيضاً مضاعفات نادرة تسمى "التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد".

مضاعفات فيروس كورونا:

قال الدكتور فرانشيسكو لاتروفا الذي عالج المرأة: "يجب تنبيه الأطباء إلى احتمال حدوث هذا المظهر السريري الإضافي المتعلق بكوفيد 19".

وكانت المرأة البالغة من العمر 18 عاماً قد ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتعافت تماماً من المرض.

التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد:

يشير الأطباء الى أن "التهاب الغدة الدرقية تحت الحاد" ينتشر أكثر عند النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاماً، وعادة ما يسبب الحمى والألم في الرقبة أو الفك أو الأذن.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) إن "هذه الأعراض تظهر عند التهاب الغدة الدرقية، وتستمر أسابيع أو شهورا قبل أن تتعافى الغدة تماماً".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.