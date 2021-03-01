دراسة: علاقة الاكتئاب بالزهايمر المبكر

أكدت مجموعة من الدراسات الطبية على مر السنوات أن الحالة النفسية لها تأثير مباشر على الصحة العامة، وأي خلل بها يسبب أمراض ويؤثر على وظائف أعضاء الجسم، وفي تأكيد على ذلك أكدت الدراسة التالية أن الاكتئاب يؤثر على وظائف الدماغ ويسبب الزهايمر المبكر، إليكم التفاصيل..

الاكتئاب والزهايمر المبكر:

أكدت دراسة بحثية أجريت في جامعة كاليفورنيا ونشرت في صحيفة neuroscience أن الإصابة بالاكتئاب تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وتشير الدراسة الأولية إلى أنه إذا أصيب الأشخاص بمرض الزهايمر، فقد يبدأ المصابون بالاكتئاب في أعراض الخرف قبل عامين تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من الاكتئاب، وقد يبدأ الأشخاص الذين يعانون من القلق والذين يصابون بمرض الزهايمر في أعراض الخرف قبل ثلاث سنوات تقريبًا من أولئك الذين لا يعانون من القلق.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور في الطب من جامعة كاليفورنيا وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب زكاري ميلر : هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق على تطور مرض الزهايمر، وما إذا كان علاج وإدارة الاكتئاب والقلق يمكن أن يساعد في منع أو تأخير ظهور الخرف للأشخاص المعرضين.

تفاصيل الدراسة:

بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعًا والاكتئاب والقلق، فقد فحصت الدراسة أيضًا تاريخ الاضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة والفصام من بين 1500 شخص في الدراسة مصابين بمرض الزهايمر، كان 43% لديهم تاريخ من الاكتئاب، و32% لديهم قلق، و1.2% اضطراب ثنائي القطب، و1% اضطراب ما بعد الصدمة، و0.4% انفصام الشخصية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.