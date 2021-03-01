لن تصدق طعم شعيرية الكنافة وطريقة تحضيرها في البيت

لن تصدق طعم شعيرية الكنافة اللذيذ، لذا نقدم لكم طريقة تحضير شعيرية الكنافة في البيت خطوة بخطوة، حيث أنها من أهم الحلويات التي يلزم وجودها في كل بيت بالوطن العربي، حيث تتميز بالطعم اللذيذ، ويقوم أغلب الأشخاص بشرائها من الخارج ولكنها تكلفهم أموال كثيرة، فيمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات وأقل تكلفة، بالإضافة إلى أنها سهلة جداً ولا تحتاج وقت كبير أو خطوات كثيرة عند تحضيرها، ويمكنكم من هذه الوصفة التعرف على أسرار نجاحها. لن تصدق طعم شعيرية الكنافة لن تصدق طعم شعيرية الكنافة مقادير شعيرية الكنافة كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من نشا الذرة.

أربعة ملاعق كبار من الزيت.

كوبان من الماء. للكنافة نحتاج إلى: 300 جرام من شعيرية الكنافة.

مكسرات حسب الرغبة.

ملعقتين كبار من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

رشة من القرفة.

100 جرام من الزبدة الذائبة.

عسل. طريقة تحضير شعيرية الكنافة خطوة بخطوة أولاً نحضر وعاء ونقوم بنخل الدقيق به، ثم نقوم بإضافة كلاً من الماء والنشا، ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم، وبعد ذلك نقوم بإضافة أربعة ملاعق من الزيت، ونخلط مرة أخرى، ونترك العجينة بعد ذلك ترتاح قليلاً.

نقوم بدهن مقلاة مسطحة أو يفضل استخدام مقلاة تيفال، ونقوم بوضع الخليط في كيس الحلويات، ونغلقه جيداً، وبعد أن تسخن المقلاة على النار نقوم بتشكيل خيوط من كيس الحلواني بشرط أن تكون حلزونية ومتباعدة.

وبعد أن تجف نقوم برفعها من على النار، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية الموجودة، ونقوم بحفظها في الثلاجة حتى يأتي موعد الاستخدام. طريقة تحضير صينية الكنافة نقوم بإذابة الزبدة ونقوم بإضافتها إلى الكنافة تدريجياً، ونضيف لها ملعقتين سكر بودرة، ونقوم بتوزيع الزبدة جيداً على الكنافة. وفي القالب نقوم بوضع نصف كمية الكنافة، ونضيف لها مكسرات، وكذلك نصب عليها خليط القرفة مع ماء الزهر. ثم نقوم بوضع نصف الكمية المتبقية من الكنافة، وندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد أن نخرجها من الفرن. نقوم بصب عليها شربات أو ندهنها بالعسل ونزينها ونقدمها بالهنا والشفا. شحن شدات ببجي مجاناً أكثر من 15 ألف شدة في ثواني بدون فيزا طريقة تحضير شعيرية الكنافة خطوة بخطوةطريقة تحضير صينية الكنافة الوسوم

لن تصدق طعم شعيرية الكنافة اللذيذ، لذا نقدم لكم طريقة تحضير شعيرية الكنافة في البيت خطوة بخطوة، حيث أنها من أهم الحلويات التي يلزم وجودها في كل بيت بالوطن العربي، حيث تتميز بالطعم اللذيذ، ويقوم أغلب الأشخاص بشرائها من الخارج ولكنها تكلفهم أموال كثيرة، فيمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات وأقل تكلفة، بالإضافة إلى أنها سهلة جداً ولا تحتاج وقت كبير أو خطوات كثيرة عند تحضيرها، ويمكنكم من هذه الوصفة التعرف على أسرار نجاحها. لن تصدق طعم شعيرية الكنافة لن تصدق طعم شعيرية الكنافة مقادير شعيرية الكنافة كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من نشا الذرة.

أربعة ملاعق كبار من الزيت.

كوبان من الماء. للكنافة نحتاج إلى: 300 جرام من شعيرية الكنافة.

مكسرات حسب الرغبة.

ملعقتين كبار من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

رشة من القرفة.

100 جرام من الزبدة الذائبة.

عسل. طريقة تحضير شعيرية الكنافة خطوة بخطوة أولاً نحضر وعاء ونقوم بنخل الدقيق به، ثم نقوم بإضافة كلاً من الماء والنشا، ونخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم، وبعد ذلك نقوم بإضافة أربعة ملاعق من الزيت، ونخلط مرة أخرى، ونترك العجينة بعد ذلك ترتاح قليلاً.

نقوم بدهن مقلاة مسطحة أو يفضل استخدام مقلاة تيفال، ونقوم بوضع الخليط في كيس الحلويات، ونغلقه جيداً، وبعد أن تسخن المقلاة على النار نقوم بتشكيل خيوط من كيس الحلواني بشرط أن تكون حلزونية ومتباعدة.

وبعد أن تجف نقوم برفعها من على النار، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية الموجودة، ونقوم بحفظها في الثلاجة حتى يأتي موعد الاستخدام. طريقة تحضير صينية الكنافة نقوم بإذابة الزبدة ونقوم بإضافتها إلى الكنافة تدريجياً، ونضيف لها ملعقتين سكر بودرة، ونقوم بتوزيع الزبدة جيداً على الكنافة. وفي القالب نقوم بوضع نصف كمية الكنافة، ونضيف لها مكسرات، وكذلك نصب عليها خليط القرفة مع ماء الزهر. ثم نقوم بوضع نصف الكمية المتبقية من الكنافة، وندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي، وبعد أن نخرجها من الفرن. نقوم بصب عليها شربات أو ندهنها بالعسل ونزينها ونقدمها بالهنا والشفا. شحن شدات ببجي مجاناً أكثر من 15 ألف شدة في ثواني بدون فيزا طريقة تحضير شعيرية الكنافة خطوة بخطوةطريقة تحضير صينية الكنافة

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