في 3 أيام مشروب سحري لتنظيف القولون يخلصك من فضلات سنوات

يعاني الكثير من الأشخاص من القولون ومشاكله الكثيرة، وفي الغالب يكون تلك المشكلات بسبب وجود خلل في القولون ذاته نتيجة عدم تنظيفة، لذلك من اليوم وداعاً لكل مشاكل القولون سوف نقوم بتحضير مشروبات منزلية طبيعية تعمل على الوقاية من مشاكل القولون.
من الجدير بالذكر أن تلك المشروبات مفيدة أيضاً لجسم الإنسان بصفة عامة حيث تعمل على علاج الإمساك المزمن، بالإضافة إلى إثباتها أنها تمنع الإصابة بسرطان القولون، ولكن يجب الحذر قبل إستخدام هذه الخلطات إذا كنت تعاني من أي مرض يجب استشارة طبيبك المعالج.مشروب تنظيف القولون
من أفضل مشروبات تنظيف القولون هو التفاح نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيف القولون، بالإضافة أنها تسهل عملية حركة الأمعاء ويمكن استخدامه كالتالي:-
- نحضر ربع كوب من عصير التفاح ويفضل أن يكون طبيعي، ومن ثم نضيف إليه معلقة كبيرة من عصير الليمون وربع معلقة صغيرة عصير زنجبيل نقوم بخلطهم جيداً.
- نضيف الخليط السابق ربع كوب من الماء الفاتر ونخلطهم جيداً.
- نقوم بشرب هذا المشروب يومياً.
خل التفاح لا يقتصر فقط على تنظيف القولون، بل له فاعلية كبيرة في خفض مستوي الكوليسترول في الدم ويمكن تحضيرة كالتالي:-
- نقوم بإحضار 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح ويفضل أن يكون هل التفاح طبيعي ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة عسل أبيض طبيعي ونخلطهم جيداً.
- أضيفي كوب كبير من الماء الفاتر للخليط السابق ونقوم بمزجهم جيداً.
- تناول هذا المشروب والمواظبة عليه كل يوم للحصول على أفضل النتائج.
بمكون سهل وبسيط يمكن تحضير أبسط مشروب لعلاج القولون:-
- نقوم بإحضار لتر ماء دافئ ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة ملح بحر ونمزجهم جيداً.
- يتم شرب هذا المشروب قبل الإفطار على معدة فارغة.
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يعاني الكثير من الأشخاص من القولون ومشاكله الكثيرة، وفي الغالب يكون تلك المشكلات بسبب وجود خلل في القولون ذاته نتيجة عدم تنظيفة، لذلك من اليوم وداعاً لكل مشاكل القولون سوف نقوم بتحضير مشروبات منزلية طبيعية تعمل على الوقاية من مشاكل القولون.
من الجدير بالذكر أن تلك المشروبات مفيدة أيضاً لجسم الإنسان بصفة عامة حيث تعمل على علاج الإمساك المزمن، بالإضافة إلى إثباتها أنها تمنع الإصابة بسرطان القولون، ولكن يجب الحذر قبل إستخدام هذه الخلطات إذا كنت تعاني من أي مرض يجب استشارة طبيبك المعالج.مشروب تنظيف القولون
من أفضل مشروبات تنظيف القولون هو التفاح نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيف القولون، بالإضافة أنها تسهل عملية حركة الأمعاء ويمكن استخدامه كالتالي:-
- نحضر ربع كوب من عصير التفاح ويفضل أن يكون طبيعي، ومن ثم نضيف إليه معلقة كبيرة من عصير الليمون وربع معلقة صغيرة عصير زنجبيل نقوم بخلطهم جيداً.
- نضيف الخليط السابق ربع كوب من الماء الفاتر ونخلطهم جيداً.
- نقوم بشرب هذا المشروب يومياً.
خل التفاح لا يقتصر فقط على تنظيف القولون، بل له فاعلية كبيرة في خفض مستوي الكوليسترول في الدم ويمكن تحضيرة كالتالي:-
- نقوم بإحضار 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح ويفضل أن يكون هل التفاح طبيعي ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة عسل أبيض طبيعي ونخلطهم جيداً.
- أضيفي كوب كبير من الماء الفاتر للخليط السابق ونقوم بمزجهم جيداً.
- تناول هذا المشروب والمواظبة عليه كل يوم للحصول على أفضل النتائج.
بمكون سهل وبسيط يمكن تحضير أبسط مشروب لعلاج القولون:-
- نقوم بإحضار لتر ماء دافئ ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة ملح بحر ونمزجهم جيداً.
- يتم شرب هذا المشروب قبل الإفطار على معدة فارغة.
- شحن شدات ببجي مجاناً أكثر من 15 ألف شدة في ثواني بدون فيزا
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