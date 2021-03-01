بديل كيراتين الشعر من مكونات طبيعية ومطبخية للحصول على شعر انسيابي

بديل كيراتين الشعر نقدمه لكم، حيث أن بعض النساء لديهن شعرًا ناعمًا وبعضهن شعرهن مجعد، ومنهم من تمتلك شعرًا ناعمًا مسترسلًا ومنهم من شعرها شديد التشابك وخشن، وتتنوع طبيعة الشعر من سيدة إلى أخرى، لكن الأمر الأكيد أن كل امرأة تسعى لأن تبدو بمظهر جميل جذاب، وأن الشعر تاج المرأة، ولذلك تنفق النساء الكثير من الأموال على وسائل فرد الشعر المختلفة كالبروتين والكيراتين للحصول على شعر ناعم ولامع وجميل، وفي هذا المقال سنعرض لكِ سيدتي وصفة طبيعية بديل للكيراتين للحصول على شعر ناعم وجذاب.

يمكننا من المنزل الحصول على وصفة تستخدم بديلًا للكيراتين في فرد الشعر وتنعيمه ليصبح كالحرير ومظهره جميل.

30 مل زيت زيتون (ما يعادل 3 ملاعق كبيرة).

10 مل زيت لوز حلو.

10 مل زيت خروع.

قليل من زيوت الياسمين واللافندر للتعطير.

بيضة.

قومي بخفق البيضة جيدًا.

أضيفي مجموعة الزيوت بشكل تدريجي مع الخفق المستمر حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها البعض.

ضعي الخليط على كامل الشعر من منابته حتى الأطراف.

قومي بتمشيط الشعر ولمه، وغطيه ببونيه.

انتظري ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو المناسب له، ثم بالبلسم واشطفيه جيدًا.

كرري الطريقة ذاتها مرة واحدة في الأسبوع لتحصلي على شعر جميل وناعم.

يعد الكيراتين طريقة فعالة للحصول على شعر ناعم جميل، حيث يساعد الكيراتين على فك التشابكات وفرد الشعر المجعد، وتحويله إلى شعر ناعم ولامع، ويتميز الكيراتين بأن نتائجه تستمر لمدة طويلة مقارنة بالطرق الأخرى، إلا أن الكيراتين الذي يباع بالأسواق يدخل في تركيبة موادًا كيميائية لها أثارًا جانبية على الشعر على المدى البعيد.

وبذلك نكون قد أعطيناكي طرق مفيدة لمعرفة فوائد وأضرار الكيراتين، وأيضاً بديل كيراتين الشعر الطبيعي، وكيفية استخدامه حيث تتمكني عزيزتي من استعماله بصورة صحيحة.