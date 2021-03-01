بسكويت اليانسون المقرمش حضريها في البيت بمقادير مظبوطة

يعتبر بسكويت اليانسون من أكثر أنواع البسكويت التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً للمذاق الجيد التي تتمتع به، فإن بسكويت اليانسون من نوع البسكويت المفضل عند الكثير من الأشخاص والتي يتم تناولها بكثرة في وجبة الإفطار وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت اليانسون. مكونات تحضير بسكويت اليانسون: ثلاثة كؤوس من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من اليانسون.

كأس من السكر.

ربع كأس من السمن.

ثلاثة بيضات.

فانيليا.

رشة من الملح.

رشة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت اليانسون: مكونات تحضير بسكويت اليانسون:طريقة تحضير بسكويت اليانسون: يتم إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من السكر والسمن وبعد ذلك يتم خلط كلاً من الدقيق والملح وبيكنج بودر واليانسون في إناء أخر. يتم فرد الخليط في صينية ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن لحين أن يتم النضج. القيام بإخراج البسكويت من الصينية وبعد ذلك يتم تقليبه وإدخاله إلى الفرن مرة أخرى للتأكد من أن البسكويت قد نضج بصورة نهائية. مكونات تحضير بسكويت اليانسون للرجيم: ثلاثة كؤوس من دقيق الشوفان.

ملعقتان من اليانسون.

كأس من السكر.

كأسان من الزبدة.

ثلاثة بيضات.

2 باكو من الفانيليا.

ملح.

رشة من الملح. طريقة تحضير بسكويت اليانسون للدايت: يتم خلط كلاً من السكر والزبدة وبعد ذلك خلط الشوفان والملح وبيكنج بودر واليانسون. يتم إضافة الخليطين لبعض وبعد ذلك إضافة البيض والفانيليا مع التقليب. فرد الخليط في صينية وتقطيعه وبعد ذلك يتم وضع البسكويت في الفرن لحين أن ينضج. مقادير بسكويت اليانسون صيامي بدون بيض: ثلاثة كؤوس من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من اليانسون.

كأس من السكر.

ربع كأس من الزيت.

فانيليا.

رشة من الملح.

رشة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت اليانسون الصيامي: يتم إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من السكر والزيت وبعد ذلك يتم خلط كلاً من الدقيق والملح والبيكنج بودر واليانسون في إناء أخر. يتم فرد الخليط في صينية ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن لحين أن يتم النضج. القيام بإخراج البسكويت من الصينية وبعد ذلك يتم تقليبه وإدخاله إلى الفرن مرة أخرى للتأكد من أن البسكويت قد نضج بصورة نهائية. رقم اوبر uber المجاني في المملكة العربية السعودية مكونات تحضير بسكويت اليانسون للرجيم:طريقة تحضير بسكويت اليانسون للدايت:مقادير بسكويت اليانسون صيامي بدون بيض:طريقة تحضير بسكويت اليانسون الصيامي: الوسوم

يعتبر بسكويت اليانسون من أكثر أنواع البسكويت التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً للمذاق الجيد التي تتمتع به، فإن بسكويت اليانسون من نوع البسكويت المفضل عند الكثير من الأشخاص والتي يتم تناولها بكثرة في وجبة الإفطار وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير بسكويت اليانسون. مكونات تحضير بسكويت اليانسون: ثلاثة كؤوس من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من اليانسون.

كأس من السكر.

ربع كأس من السمن.

ثلاثة بيضات.

فانيليا.

رشة من الملح.

رشة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت اليانسون: مكونات تحضير بسكويت اليانسون:طريقة تحضير بسكويت اليانسون: يتم إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من السكر والسمن وبعد ذلك يتم خلط كلاً من الدقيق والملح وبيكنج بودر واليانسون في إناء أخر. يتم فرد الخليط في صينية ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن لحين أن يتم النضج. القيام بإخراج البسكويت من الصينية وبعد ذلك يتم تقليبه وإدخاله إلى الفرن مرة أخرى للتأكد من أن البسكويت قد نضج بصورة نهائية. مكونات تحضير بسكويت اليانسون للرجيم: ثلاثة كؤوس من دقيق الشوفان.

ملعقتان من اليانسون.

كأس من السكر.

كأسان من الزبدة.

ثلاثة بيضات.

2 باكو من الفانيليا.

ملح.

رشة من الملح. طريقة تحضير بسكويت اليانسون للدايت: يتم خلط كلاً من السكر والزبدة وبعد ذلك خلط الشوفان والملح وبيكنج بودر واليانسون. يتم إضافة الخليطين لبعض وبعد ذلك إضافة البيض والفانيليا مع التقليب. فرد الخليط في صينية وتقطيعه وبعد ذلك يتم وضع البسكويت في الفرن لحين أن ينضج. مقادير بسكويت اليانسون صيامي بدون بيض: ثلاثة كؤوس من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من اليانسون.

كأس من السكر.

ربع كأس من الزيت.

فانيليا.

رشة من الملح.

رشة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت اليانسون الصيامي: يتم إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من السكر والزيت وبعد ذلك يتم خلط كلاً من الدقيق والملح والبيكنج بودر واليانسون في إناء أخر. يتم فرد الخليط في صينية ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم إدخال البسكويت إلى الفرن لحين أن يتم النضج. القيام بإخراج البسكويت من الصينية وبعد ذلك يتم تقليبه وإدخاله إلى الفرن مرة أخرى للتأكد من أن البسكويت قد نضج بصورة نهائية. رقم اوبر uber المجاني في المملكة العربية السعودية مكونات تحضير بسكويت اليانسون للرجيم:طريقة تحضير بسكويت اليانسون للدايت:مقادير بسكويت اليانسون صيامي بدون بيض:طريقة تحضير بسكويت اليانسون الصيامي:

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