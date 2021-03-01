طريقة عمل طاجن الأرز المعمر الشهي في البيت بمنتهى السهولة

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر في البيت بطريقة سهلة، يعتبر طاجن الأرز المعمر من أحد الاطباق التي لن تتنازل عن تناولها مرة اخري بعد تجربتك الأولي لها وذلك بسبب مكوناته المفيدة والمليئة بالعناصر الغذائية المتعددة، وكذلك طعمه الشهي اللذيذ الي يذوب في فمك من حلاوة مذاقه الرائع، ومن خلال اتباع الخطوات التالي خطوة بخطوة ستتمكنين من اعداد طاجن الأرز المعمر في مطبخك بمنتهى الاحترافية. طاجن الأرز المعمر طاجن الأرز المعمر اعداد طاجن الأرز المعمر الشهي تحتاج إلى المكونات التالية: 2 كوب لبن قليل الدسم.

كوب من الأرز.

كوب مرقة دجاج.

2 ملعقة طعام من القشدة أو الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة من القرفة.

حبة بصلة صغيرة ويتم فرمها جيدا.

رشة من مطحون الفلفل الأسود. طريقة تحضير صينية الأرز نقوم بنقع مقدار الأرز في الماء حوالي ربع ساعة.

نقوم بتصفيته من الماء.

نجهز الطاجن ويتم دهنه بالزبدة او السمن.

احرص على تسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

ابدا بخلط مكونات الطاجن من الأرز والبصل والبهارات، وضعهم بالطاجن.

في وعاء خارجي قم بتسخين اللبن مع المرقة والقشطة وباق السمن حتى الغليان.

اسكبها على فوق محتويات الطاجن.

قم بإدخاله للفرن ونتركه على نار متوسطة حوالي نصف ساعة او حتى يتشرب الطاجن الأرز بالكامل.

في طبق التقديم يقدم ساخن ويزين بالقليل من القرفة. الأرز المعمر بالكفتة بنفس مكونات طاجن الأرز المعمر السابقة مع إضافة نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

زيت نباتي. طريقة تحضير الأرز بالكفتة قم بإضافة اللحم المفروم والبهارات والحبهان وابدا بشكيلها لكرات صغيرة الحجم.

ضعيها في مقلاة غير لاصقة بها القليل من الزيت وأضف كرات الكفتة لها لتقوم بعدها بإضافة معجون الطماطم وتركه حتى الغليان و تمام النضج.

يتم اعداد طاجن الأرز المعمر كما سبق، مع إضافة خليط الكفتة إليه دون التقليب.

قم بإدخال الطاجن للفرن حوالي ساعة.

احرص على تغطيته حتى تتاكد من نضج الأرز، وبالهنا والشفا. شحن شدات ببجي مجاناً أكثر من 15 ألف شدة في ثواني بدون فيزا طريقة تحضير صينية الأرزالأرز المعمر بالكفتةطريقة تحضير الأرز بالكفتة الوسوم

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر في البيت بطريقة سهلة، يعتبر طاجن الأرز المعمر من أحد الاطباق التي لن تتنازل عن تناولها مرة اخري بعد تجربتك الأولي لها وذلك بسبب مكوناته المفيدة والمليئة بالعناصر الغذائية المتعددة، وكذلك طعمه الشهي اللذيذ الي يذوب في فمك من حلاوة مذاقه الرائع، ومن خلال اتباع الخطوات التالي خطوة بخطوة ستتمكنين من اعداد طاجن الأرز المعمر في مطبخك بمنتهى الاحترافية. طاجن الأرز المعمر طاجن الأرز المعمر اعداد طاجن الأرز المعمر الشهي تحتاج إلى المكونات التالية: 2 كوب لبن قليل الدسم.

كوب من الأرز.

كوب مرقة دجاج.

2 ملعقة طعام من القشدة أو الزبدة اللينة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة من القرفة.

حبة بصلة صغيرة ويتم فرمها جيدا.

رشة من مطحون الفلفل الأسود. طريقة تحضير صينية الأرز نقوم بنقع مقدار الأرز في الماء حوالي ربع ساعة.

نقوم بتصفيته من الماء.

نجهز الطاجن ويتم دهنه بالزبدة او السمن.

احرص على تسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

ابدا بخلط مكونات الطاجن من الأرز والبصل والبهارات، وضعهم بالطاجن.

في وعاء خارجي قم بتسخين اللبن مع المرقة والقشطة وباق السمن حتى الغليان.

اسكبها على فوق محتويات الطاجن.

قم بإدخاله للفرن ونتركه على نار متوسطة حوالي نصف ساعة او حتى يتشرب الطاجن الأرز بالكامل.

في طبق التقديم يقدم ساخن ويزين بالقليل من القرفة. الأرز المعمر بالكفتة بنفس مكونات طاجن الأرز المعمر السابقة مع إضافة نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

زيت نباتي. طريقة تحضير الأرز بالكفتة قم بإضافة اللحم المفروم والبهارات والحبهان وابدا بشكيلها لكرات صغيرة الحجم.

ضعيها في مقلاة غير لاصقة بها القليل من الزيت وأضف كرات الكفتة لها لتقوم بعدها بإضافة معجون الطماطم وتركه حتى الغليان و تمام النضج.

يتم اعداد طاجن الأرز المعمر كما سبق، مع إضافة خليط الكفتة إليه دون التقليب.

قم بإدخال الطاجن للفرن حوالي ساعة.

احرص على تغطيته حتى تتاكد من نضج الأرز، وبالهنا والشفا. شحن شدات ببجي مجاناً أكثر من 15 ألف شدة في ثواني بدون فيزا طريقة تحضير صينية الأرزالأرز المعمر بالكفتةطريقة تحضير الأرز بالكفتة

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