اتحداكي لو لم يفتح جسمك كله دلكي بملعقة نشا يوميا وكوني زي ملكات الجمال

تفتيح وتبييض الجسم يعد حلم كل فتاة تريد تحقيقه والوصول إلي لون الجسم الفاتح أو الأبيض، ولن يتم هذا إلا عن طريق استخدام النشا وذلك من خلال خلط النشا مع مكونات أخري ويفضل أن تكون هذه المكونات طبيعية، لكي تصبح في النهاية بشرة بيضاء ونقية وصحية ولم يحدث بها أي ضرر أو تصيب بشرة الجسم بأي نوع من أنواع الحساسية لأن جميع مكوناتها طبيعية، وأن تفتيح الجسم من علامات المرأة الجميلة والتي يجعلها دائما تشعر بالسعادة، علي العكس من لون بشرة الجسم الداكنة تسبب حرج لأي فتاة وعادة عندما يصبح لون البشرة غامق فهذا يدل غلي كثرة تعرضها لأشعة الشمس، واحيانا يكون ناتج عن عوامل وراثية أو نقص في التغذية أو عدم الاستحمام بشكل يومي ومستمر للمحافظة علي بشرة الجسم لأن عند عدم الاستحمام تتراكم خلايا الجلد الميتة والتي تؤدي إلي ظهور الجسم بلون الغامق.

وصفة تفتيح الجسم بالنشا

وأن النشا يعتبر من المكونات الطبيعية المهمة والتي لها تأثير إيجابي علي الجسم والشعر والوجه، فهو يعد مقشر طبيعي للجسم يعمل علي تنظيفه جيدا ولابد من استخدامه يوميا، لذلك ينصح دائما باستعمال ماسك النشا لتفتيح الجسم.

المكونات :

نشا.

حليب.

بطاطا.

نقوم بتحضير طبق ونضع فيه ملعقة صغيرة من النشا، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الحليب البودر ونضيف أيضا شريحة من البطاطا ويفضل أن تكون مهروسة، ويتم مزجهم بطريقة جيدة.

وبعد ذلك نضع هذا المزيج علي بشرة الجسم، ويتم تركه لمدة نصف ساعة تقريبا.

يتم غسل الجسم بالماء الدافئ واستخدام الشامبو، ثم يتم تجفيف الجسم جيدا ومن الأفضل استخدام مرطب مناسب للجسم بعد القيام بهذه الوصفة.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الجسم بالنشا

من أكثر الوصفات الطبيعية استخداماً سواء على الشعر أو البشرة أو الجسم هي النشا لذلك يتم خلطه مع بعض المكونات الطبيعية لتبييض الجسم والبشرة، حيث يعمل النشا بشكل كبير على توحيد لون البشرة، يمكنكم استخدام وصفة النشا الموجودة في هذا المقال والمداومة عليها للحصول على نتائج مرضية حيث لا يوجد أي ضرر في أستخدام النشا على الجسم.