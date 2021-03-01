من غير ما يشرب نقطة زيت طريقة قلي الباذنجان بوصفة جديدة مقرمشة ولذيذة

من اكثر الخضروات الغنية والمفيدة هو الباذنجان حيث يدخل في أصناف كثيرة منها صينية الباذنجان باللحمة والمسقعة وسلطة الباذنجان بالثوم، والباذنجان المقلي فهو يعد من اكثر الوجبات التي يعشق تناولها معظم الناس، حيث ان الباذنجان مفيد لجسم الإنسان وصحته لاحتوائه علي نسبة عالية من الحديد والبروتينات وعلي الرغم من فائدته الكبيرة الا ان عند قليه يصبح ضارا لصحة الانسان، ويصيبه بأمراض كثيرة في القلب ولهذا يجب الحرص عند قلي الباذنجان لانه يمتص علي نسبة كبيرة من الزيت فهذا يصيب الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، لأن كمية الزيت الكبيرة التي تمتصها الباذنجان عند قليه، تتحول الي نسبة عالية من السكر في الدم فقد يوجد عدة طرق للباذنجان دون أن يمتص زيت فمن الممكن ان نقوم بشويه داخل الفرن فهذه الطريقة تعد صحية وبدون زيت. طريقة قلي الباذنجان بدون زيت طريقة قلي الباذنجان بدون زيت المكونات: بازنجان

بيض

حليب

ملح وفلفل اسود

بقسماط

توابل وحبهان طريقة تحضير قلي الباذنجان في البداية يتم تقطيع الباذنجان الي شرائح ويتم وضعها في طبق ويكون مسطح ثم نضيف الي شرائح الباذنجان رشة من الملح ونتركه لمدة نصف ساعة او اكثر لكي يمتص الباذنجان الملح.

نحضر طبق ونضع فيه بيض وحليب ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليبها لخفق البيض جيدا.

يتم غسل الباذنجان بالماء لكي يتم التخلص من الملح الذي يوجد به.

يتم وضع شرائح الباذنجان في خليط البيض والحليب ثم نحضر طبق ونضع فيه كميه مناسبة من البقسماط الناعم ويتم إخراج الباذنجان من خليط البيض والحليب ووضعه في البقسماط.

نحضر مقلاة ونضع فيه كمية قليلة من الزيت ونضعه علي النار ليتم تسخين الزيت جيداً ثم نقوم بوضع شرائح الباذنجان في الزيت ونتركها لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم تقليبها للوصول الي اللون الذهبي ثم يتم اخراجها ونضعها على طبق يوجد عليه مناديل خاصة بالمطبخ ليتم امتصاص اي كمية من الزيت في الباذنجان. طريقة تحضير قلي الباذنجان من أكثر الطرق عند قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت أنه عندما نقوم بقليه نقطعه لشرائح ثم نضعه في وعاء ماء ساخن، ومن ثم نضع الملح ونتركه 10 دقائق حتي يصبح لونه متغير، بعذ ذلك نقوم بتصفيته من الماء ونتركه على جنب لمدة 5 دقائق حتي يصفي تماماً، ومن ثم نقوم بقليه بكمية قليلة من الزيت فهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق لقلي الباذنجان بدون ما يمتص الزيت. إيداع المساعدات المقطوعة بالمستفيد من الضمان تحت دراسة وزارة التنمية الاجتماعية الوسوم

من اكثر الخضروات الغنية والمفيدة هو الباذنجان حيث يدخل في أصناف كثيرة منها صينية الباذنجان باللحمة والمسقعة وسلطة الباذنجان بالثوم، والباذنجان المقلي فهو يعد من اكثر الوجبات التي يعشق تناولها معظم الناس، حيث ان الباذنجان مفيد لجسم الإنسان وصحته لاحتوائه علي نسبة عالية من الحديد والبروتينات وعلي الرغم من فائدته الكبيرة الا ان عند قليه يصبح ضارا لصحة الانسان، ويصيبه بأمراض كثيرة في القلب ولهذا يجب الحرص عند قلي الباذنجان لانه يمتص علي نسبة كبيرة من الزيت فهذا يصيب الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، لأن كمية الزيت الكبيرة التي تمتصها الباذنجان عند قليه، تتحول الي نسبة عالية من السكر في الدم فقد يوجد عدة طرق للباذنجان دون أن يمتص زيت فمن الممكن ان نقوم بشويه داخل الفرن فهذه الطريقة تعد صحية وبدون زيت. طريقة قلي الباذنجان بدون زيت طريقة قلي الباذنجان بدون زيت المكونات: بازنجان

بيض

حليب

ملح وفلفل اسود

بقسماط

توابل وحبهان طريقة تحضير قلي الباذنجان في البداية يتم تقطيع الباذنجان الي شرائح ويتم وضعها في طبق ويكون مسطح ثم نضيف الي شرائح الباذنجان رشة من الملح ونتركه لمدة نصف ساعة او اكثر لكي يمتص الباذنجان الملح.

نحضر طبق ونضع فيه بيض وحليب ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليبها لخفق البيض جيدا.

يتم غسل الباذنجان بالماء لكي يتم التخلص من الملح الذي يوجد به.

يتم وضع شرائح الباذنجان في خليط البيض والحليب ثم نحضر طبق ونضع فيه كميه مناسبة من البقسماط الناعم ويتم إخراج الباذنجان من خليط البيض والحليب ووضعه في البقسماط.

نحضر مقلاة ونضع فيه كمية قليلة من الزيت ونضعه علي النار ليتم تسخين الزيت جيداً ثم نقوم بوضع شرائح الباذنجان في الزيت ونتركها لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم تقليبها للوصول الي اللون الذهبي ثم يتم اخراجها ونضعها على طبق يوجد عليه مناديل خاصة بالمطبخ ليتم امتصاص اي كمية من الزيت في الباذنجان. طريقة تحضير قلي الباذنجان من أكثر الطرق عند قلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت أنه عندما نقوم بقليه نقطعه لشرائح ثم نضعه في وعاء ماء ساخن، ومن ثم نضع الملح ونتركه 10 دقائق حتي يصبح لونه متغير، بعذ ذلك نقوم بتصفيته من الماء ونتركه على جنب لمدة 5 دقائق حتي يصفي تماماً، ومن ثم نقوم بقليه بكمية قليلة من الزيت فهذه الطريقة تعد من أكثر الطرق لقلي الباذنجان بدون ما يمتص الزيت. إيداع المساعدات المقطوعة بالمستفيد من الضمان تحت دراسة وزارة التنمية الاجتماعية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من غير ما يشرب نقطة زيت طريقة قلي الباذنجان بوصفة جديدة مقرمشة ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.