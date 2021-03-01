كريم سحري لتفتيح وترطيب البشرة الجافة ونضارتها وحل جميع مشاكل البشرة

تفتيح وترطيب البشرة الجافة ونضارتها، كريم البانثينول له الكثير من الاستخدامات المتنوعة والمفيدة للبشرة، فهو مرطب قوي للبشرة حيث يعمل على تخليص البشرة من الجفاف والتشققات، ويعمل على الحد من التهابات البشرة فنجد أن كريم بانثينول تهتم باقتنائه معظم السيدات حيث يعد كنزا بالنسبة لهم كما أن سعره في متناول الجميع .

كريم بانثينول لتفتيح وترطيب البشرة الجافة ونضارتها

يدخل كريم بانثينول في صناعة الكثير المنتجات الخاصة بالبشرة، حيث يحتوي كريم بانثينول لترطيب البشرة على حمض البانوثيك الذي يعطي للبشرة ترطيبا عميقا لذلك فهو يدخل في صناعة مزيلات الماكياج وكريمات الترطيب .

أفضل ماسكات كريم بانثينول لترطيب البشرة

يمكن استخدام كريم بانثينول في عمل الكثير من الماسكات الخاصة بالبشرة والتي تعمل علي زيادة ترطيبها وحمايتها من التجاعيد .



عمل ماسك للبشرة شديدة الجفاف

كريم البانثينول يستخدم في تحضير الكثير من مستحضرات التجميل التي تعالج مشاكل البشرة وجفافها .

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو

قومي بخلط كريم بانثينول مع زيت اللوز الحلو .

قومي بتنظيف بشرتك جيدا وضعيه على بشرتك لمدة نصف ساعة .

قومي بغسل بشرتك بماء فاتر .

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا .

ماسك لحماية البشرة من التجاعيد .

كريم البانثينول يتغلل في طبقات البشرة وبالتالي يكون مفعوله قوى جداً في ترطيب البشرة .

ملعقة صغيرة من كريم بانثينول .

كبسولة فيتامين E

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند .

قومي بخلط كريم بانثينول مع زيت جوز الهند ثم قومي بإفراغ الكبسولة فيتامين E وقومي بخلطهم جيدا .

نظفي وجهك جيدا .

ضعي هذه الخلطة على وجهك لمدة نصف ساعة .

اشطفي وجهك بالماء الفاتر والغسول وسوف تلاحظين الفرق في نضارة البشرة ونظافتها وترطيبها .

وللحصول على أفضل نتيجة مطلوبة من هذا الكريم كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا .

مكونات عمل ماسك البانثينول لعلاج جفاف البشرةطريقة تحضير واستخدام ماسك البانثينول لحل جفاف البشرةمكونات عمل ماسك بانثينول لشد تجاعيد البشرةطريقة تحضير واستخدام كريم البانثينول لشد البشرة

ماسك لتقشير البشرة

كريم البانثينول فعال جداً في ترطيب البشرة ونضارتها وعلاج جفاف البشرة لأنه يغلف البشرة بطبقة يحميها من التجاعيد .

ملعقة صغيرة من كريم بانثينول .

ملعقة كبيرة عسل ابيض .

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني .

قومي بخلط المكونات حتى تمتزج جيدا .

استخدميها في تدليك بشرتك المبللة بحركات دائرية .

اتركيها لمدة ساعه أو أكثر على البشرة وسوف تلاحظين الفرق في ترطيب البشرة ونضارتها وجمالها .

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ثم رطبي بشرتك باستخدام كريم بانثينول لترطيب البشرة.

المكونات عمل ماسك كريم البانثينول لتقشير البشرةطريقة تحضير واستخدام كريم البانثينول لتقشير البشرة

وفي نهاية المقال وبعد أن قمنا بذكر كريم بانثينول لترطيب البشرة وذكرنا أهم فوائده، يجب على جميع السيدات استخدامه بشكل صحيح.