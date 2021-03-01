مش هتصدقي مفعول الفازلين في القضاء على شيب الشعر نهائياً بدون صبغات

مشكلة الشيب تعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه معظم الناس رجال أو سيدات وذلك في أعمار مختلفة، ولا يشترط ابدا أن كبار السن فقط يكون لديهم هذه المشكلة ولكن يوجد الكثير من الشباب يعانون من مشكلة الشعر الأبيض، وهذا يؤثر عليهم فيحتاجون إلي حل سريع للتخلص منه لأنه يجعلهم يشعرون بالتقدم في السن رغم أنهم في سن العشرينيات أو الثلاثينيات، ومن هنا يستعجل البعض في استخدام المواد الكيمائية للقضاء علي هذه المشكلة ولكن يتضح بعد مرور الوقت أن هذه المواد تتلف الشعر وتضره.

علاج الشيب بالفازلين

وأن الفازلين يعد نوع من أنواع الكريمات التي تساعد علي القضاء علي الشعر الأبيض والتخلص من مشكلة الشيب نهائيا، وغير ذلك يجعل الشعر أكثر لمعانا ونعومة بشكل صحي وبدون ضرر، فقد يتميز الفازلين بسعره المناسب لأي شخص يريد استخدامه حيث لابد من خلطه مع مكون من مكونات الطبيعة، وغالبا عند ظهور الشعر الأبيض يكون نتيجة نقص الميلانين وهذه الصبغة تعمل علي منح الشعر لونه الطبيعي ولكن عند نقصها يتم ظهور الشعر بلون الرمادي وبعد ذلك يصبح لونه أبيض، واحيانا قد يكون ناتج من عوامل وراثية أو نقص في الفيتامينات، أو التدخين أو سوء التغذية.

المكونات :

فازلين عسل. جل الصبار.

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من العسل ثم نضيف إليهم ملعقة صغيرة من جل الصبار، ويتم وضع هذا الوعاء علي نار هادئة للحصول علي حمام كريم مائي ويكون ساخن. نترك هذا الخليط ليبرد تماما، وبعد ذلك يتم وضعه علي الشعر ونقوم بتركه لمدة ليلة. بعد الاستيقاظ مباشرة يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، ويتم تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للقضاء عبئ مشكلة الشيب نهائيا.

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طريقة علاج الشيب بالفازلين