الطريقة الأصلية لعمل المكرونة بالبشاميل على طريقة الجدات القديمة

الطريقة الأصلية لعمل المكرونة بالبشاميل نقدمها لكم من موقعنا، حيث تعتبر المكرونة بالبشاميل من أشهر الصواني التي يتم تحضيرها في البيت، والتي يجمع على حبها جميع الأشخاص، حيث أنها أكلة لذيذة وشهية جداً، وتختلف طرق تحضيرها من شخص إلى آخر ومن بلد إلى أخرى، وسوف نقدم لكم وصفة تفصيلية لعمل صينية المكرونة بالبشاميل في البيت من الألف للياء والحصول على أفضل طعم، ويمكنكم تقديمها في العزائم والمناسبات لأنها مميزة جداً على المائدة.

ثلاثة ملاعق دقيق.

ملعقتين ونصف سمنة.

كيلو لبن.

مكعبين مرقة لحمة.

ملح وفلفل أسود.

ورق لورا.

الطريقة الأصلية لعمل المكرونة بالبشاميل مقادير المكرونة بالبشاميل

أولاً نقوم بوضع اللبن على النار ونضيف له مرقة اللحمة وورق اللورا والملح والفلفل، ونتركه على النار حتى يغلي، وفي وعاء آخر نقوم بوضع السمنة وبعد أن تسخن نضيف لها الدقيق، ونقلب جيداً دقيقتين ثم نقوم بإضافة اللبن لها، والاستمرار في التقليب حتى لا تتكون أي تكتلات، وبعد أن يصل سمك البشاميل إلى القوام المرغوب نرفعه من على النار ونتركه جانباً.

لحم مفروم.

بصلتين مبشورتين.

حبة طماطم مبشورة.

فلفل مبشور.

فلفل شطة.

ثلاثة فصوص مفرومين.

ملح وفلفل أسود.

زعتر.

روز ماري.

7 بهارات.

طريقة عمل اللحمة المعصجة

نقوم بإضافة التوابل والبهارات كلها إلى اللحمة المفرومة ونقلب جيداً، ونضع في طاسة على النار ملعقتين سمنة ثم نضيف الثوم والبصل والفلفل ونقلب حتى يتغير لون البصل، ونضيف اللحمة، ونقلبها حتى يتغير لونها وتستوي تماماً، بعد أن تنضج نرفعها من على النار.

طريقة تسوية المكرونة

نجهز كمية المكرونة ونضعها في ماء مغلي لكي نسلقها بالطريقة المعتادة، ويجب إضافة القليل من الزيت إلى ماء الغلي، ويجب أن نرفعها من على النار بعد نصف سلقة لكي تنضج في الفرن، ونقوم بإضافة نصف كمية البشاميل إلى المكرونة ونقلب بشكل جيد.

طريقة تجهيز المكرونة بالبشاميل

ندهن صينية الفرن بالزيت ونرشها دقيق، ونضع بها نصف كمية المكرونة، ثم نضيف طبقة لحمة مفرومة معصجة، ثم نضع الكمية المتبقية من المكرونة ونصب البشاميل المتبقي عليه، ونضيف من الأعلى زبدة أو سمنة، وندخلها الفرن حتى تستوي ويصبح الوجه ذهبي.