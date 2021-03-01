ما دوت الخليج امراض الجهاز العصبي وما دوت الخليج اسبابها وكيف يمكن تشخصيها

ما دوت الخليج امراض الجهاز العصبي وما دوت الخليج اسبابها وكيف يمكن تشخيصه، ويتكون الجهاز العصبي من الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب، ويعمل على التحكم بجميع وظائف الجسم.

وحدوث مشاكل او امراض في الجهاز العصبي سيؤدي لحدوث صعوبة في الحركة أو التحدث أو البلع أو التنفس أو القدرة على التعلم، كما قد تحدث بعض المشاكل الأخرى المرتبطة بالذاكرة أو الحواس أو الحالة المزاجية.

نتعرف سوياً في موضوع اليوم على امراض الجهاز العصبي واسبابها وكيفية تشخيصه من خلال معلومات واردة في موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية.

ما دوت الخليج امراض الجهاز العصبي وما دوت الخليج اسبابها وكيف يمكن تشخيصها

ابرز امراض الجهاز العصبي دوت الخليج التالية:

الصرع: وهو خلل في نقل الشارات الكهربائية داخل الدماغ. ويظهر بشكل عام في مرحلة الطفولة أو لدى البالغين فوق سن 65 سنة.

من اسباب مرض الصرع:

خلل في الجينات المسؤولة عن الطريقة التي تتصل بها خلايا الدماغ ببعضها البعض.

عوامل جينية ووراثية.

التعرض لحادث او مرض او صدمة طبية مثل السكتة الدماغية.

أمراض تلوثية في الدماغ، مثل التهاب السحايا او ارتفاع الحرارة الشديد في الصغر.

ويمكن تشخيص الصرع من خلال إجراء فحص عصبي للسلوك والقدرات الحركية والوظائف العقلية. اضافة الى عدة اختبارات لتحديد نوع الصرع تشمل، اختبارات الدم وتخطيط كهربية الدماغ ومسح التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي وغيرها.

الزهايمر: او الخرف الكهلي، هو ضمور في خلايا المخ السليمة يؤدي إلى تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية او الذهنية.

ويزداد خطر الاصابة بالزهايمر مع التقدم بالسن، وهو مرض لا شفاء منه، لكن بعض العلاجات قد تحسن من جودة حياة المصابين به.

من اسباب وعوامل خطر الزهايمر:

تضرر الخلايا العصبية او العصبونات في الدماغ.

العوامل الوراثية والبيئية.

السن والجنس إذ ان النساء اكثر اصابة بالزهايمر من الرجال.

نمط الحياة والاصابة ببعض الامراض مثل ضغط الدم المرتفع وارتفاع الكوليسترول في الدم واختلال السكري.

يتم تشخيص الزهايمر من خلال فحوصات مخبرية واختبارات علم النفس العصبي واختبارات مسح الدماغ، اضافة الى الفحص المجهري للكشف عن اللويحات والحبيكات المسببة للمرض.

الباركنسون: هو مرض يظهر بصورة تدريجية، ويبدأ غالبًا برجفة تكاد تكون غير محسوسة وغير مرئية في إحدى اليدين. وتزداد أعراض مرض باركنسون سوءًا كلما تقدّم المرض.

من أسباب وعوامل خطر مرض باركنسون:

نقص الدوبامين في الدماغ نتيجة موت او ضمور خلايا معينة.

السن إذ يظهر الباركنسون في منتصف العمر وفي سن الكهولة.

العامل الوراثي.

الرجال اكثر عرضة للاصابة من النساء.

التعرض للسموم.

يعتمد تشخيص الإصابة بداء الباركنسون على التاريخ الطبي للمريض وعلى الفحص العصبي.

السكتة الدماغية: او الجلطة الدماغية، وتحدث نتيجة توقف او عرقلة تدفق الدم الى أحد أجزاء الدماغ، ما يحرم أنسجة المخ من الاكسجين الضروري ومواد التغذية الحيوية الاخرى. ويؤدي الى موت خلايا الدماغ خلال دقائق قليلة.

ومن امراض الجهاز العصبي الأخرى: