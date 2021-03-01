أسرع طريقة لعمل السمبوسة باللحمة المفرومة زي المطاعم واحلى

السمبوسة باللحمة المفرومة ، تعتبر من الفطائر التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، وهي ذات طعم لذيذ ورائع، وتتعدد طرق حشوها يمكن حشوها لحمة أو جبنة أو دجاج أو كبدة وغيرها، وهي من الفطائر سريعة التحضير التي يحبها الكبار والصغار، وتختلف طرق تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة ومكونات حشوها في المنزل.

مكونات عجينة السمبوسة

تحتوي عجينة السمبوسة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

بيضة كبيرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من زيت الزيتون النقي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات حشوة السمبوسة

هناك بعض المكونات لعمل حشوة السمبوسة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة جزر مفرومة ناعم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

عود بصل أخضر لو متوفر.

حبة من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير السمبوسة باللحمة المفرومة خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق الأبيض المنخول، والبيكنج بودر، والبيضة ونحركهم جيداً مع بعضهم البعض باستخدام ملعقة خشبية. قومي بوضع الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الفاتر ونحركهم جيداً وبشكل سريع، ثم نضيفه إلى خليط الدقيق. نقوم بإضافة الماء إلى الخليط السابق بالتدريج مع الاستمرار بالعجن بواسطة بواسطة العجانة الكهربائي أو باليد، حتى نحصل على عجينة طرية. نغطي العجينة بغطاء بلاستيكي، ونتركها في مكان دافئ حتى ترتاح وتختمر جيد. نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع دائرية الحجم، ثم فردها ووضع فيها حشوة اللحم المفروم وتشكيلها، إما على شكل مثلث، أو على شكل مربع. نضع العجينة الجاهزة في صينية مناسبة مدهونة بالقليل من الزيت النباتي. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير الحشوة

وسوف نقدم لكم طريقة تحضير حشوة السمبوسة وهي كالاتي:-

تحضير مقلاة ونضعها على النار نضع بها الزيت واللحمة أولاً حتى تنضج م نضعه في طبق. في نفس المقلاة نضع البصل، والثوم، والجزر، والفلفل الأخضر والبصل الأخضر. ثم بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والملح، ثم اللحمة ونقلب جيداً. ندهن عجينة السمبوسة بقليل من الماء، ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة داخل كل رقاقة ونغلقها على شكل مثلث ثم نباشر بقليها أو وضعها في الفرن.