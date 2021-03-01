صبغه الكركم للشعر لعشاق اللون الاشقر الذهبي طبيعيه بدون مواد كيماوية والنتيجه فعاله

صبغه الكركم يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل التي يكثر استخدامها بدولة الهند، للكثير من الاستخدامات التجميلية للبشرة والشعر، من خلال القيام بطحن بذور الكركم والقيام بها بعدة خلطات، ومن أهم استخداماته الجمالية هو القيام بتغير لون الشعر وتغطية شيب الشعر الأبيض، ويمنحك شعر أشقر لامع قوي ومغذي، لأن الكركم به الكثير من المغذيات الهامة لصحة ونضارة الشعر، فهيا بنا لنتعرف معاً على طريقة استخدام لصبغ الشعر. صبغه الكركم للشعر لعشاق اللون الاشقر الذهبي صبغه الكركم للشعر لعشاق اللون الاشقر الذهبي إذا كنتي ترغبين في الحصول على شعر أشقر لامع ذهبي بإمكانك القيام بخلطات الكركم كالآتي: الكركم والماء نقوم بإحضار كوبان من الماء مع ملعقتين من مسحوق الكركم أو استبداله بربع كوب من الكركم الطازج.

نقوم بوضع قدر معدني على النار ويوضع به الماء ويوضع على النار حتى تمام الغليان.

يضاف لها كمية الكركم وتقلب بشكل جيد حتى أن يذوب بها.

نقوم برفع القدر من على النار ويترك حتى يبرد، ونقوم بسكب المزيج بزجاجة بخاخ.

ونضع فوطة على الكتفين وقومي بارتداء القفازات ونطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بتمشيط الشعر حتى يم توزيع الخليط على كل أجزاء الشعر، يترك الخليط على الشعر حتى يكتسب لون الصبغة ومن ثم نقوم

بشطف الشعر بالماء. الحناء والكركم لصبغ الشعر نقوم بخلط 10 ملاعق من مسحوق الحناء وحبتان من عصير الليمون.

يضاف لهم 3 ملاعق من الكركم وملعقة كبيرة من خل التفاح.

نقوم بمزج المكونات معاً ما عدا عصير الليمون، يترك المزيج على الشعر ثلاث ساعات، ويضاف لها بعد ذلك عصير الليمون،

ونقوم بتطبيق المزيج على الشعر ويترك الخليط لمدة 4 ساعات، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد وسوف تلاحظين تغير لون

الشعر على الفور وأصبح أشقر. الكركديه نبات البوتكس لماذا يعتبر هكذا؟ الوسوم

صبغه الكركم يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل التي يكثر استخدامها بدولة الهند، للكثير من الاستخدامات التجميلية للبشرة والشعر، من خلال القيام بطحن بذور الكركم والقيام بها بعدة خلطات، ومن أهم استخداماته الجمالية هو القيام بتغير لون الشعر وتغطية شيب الشعر الأبيض، ويمنحك شعر أشقر لامع قوي ومغذي، لأن الكركم به الكثير من المغذيات الهامة لصحة ونضارة الشعر، فهيا بنا لنتعرف معاً على طريقة استخدام لصبغ الشعر. صبغه الكركم للشعر لعشاق اللون الاشقر الذهبي صبغه الكركم للشعر لعشاق اللون الاشقر الذهبي إذا كنتي ترغبين في الحصول على شعر أشقر لامع ذهبي بإمكانك القيام بخلطات الكركم كالآتي: الكركم والماء نقوم بإحضار كوبان من الماء مع ملعقتين من مسحوق الكركم أو استبداله بربع كوب من الكركم الطازج.

نقوم بوضع قدر معدني على النار ويوضع به الماء ويوضع على النار حتى تمام الغليان.

يضاف لها كمية الكركم وتقلب بشكل جيد حتى أن يذوب بها.

نقوم برفع القدر من على النار ويترك حتى يبرد، ونقوم بسكب المزيج بزجاجة بخاخ.

ونضع فوطة على الكتفين وقومي بارتداء القفازات ونطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بتمشيط الشعر حتى يم توزيع الخليط على كل أجزاء الشعر، يترك الخليط على الشعر حتى يكتسب لون الصبغة ومن ثم نقوم

بشطف الشعر بالماء. الحناء والكركم لصبغ الشعر نقوم بخلط 10 ملاعق من مسحوق الحناء وحبتان من عصير الليمون.

يضاف لهم 3 ملاعق من الكركم وملعقة كبيرة من خل التفاح.

نقوم بمزج المكونات معاً ما عدا عصير الليمون، يترك المزيج على الشعر ثلاث ساعات، ويضاف لها بعد ذلك عصير الليمون،

ونقوم بتطبيق المزيج على الشعر ويترك الخليط لمدة 4 ساعات، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد وسوف تلاحظين تغير لون

الشعر على الفور وأصبح أشقر. الكركديه نبات البوتكس لماذا يعتبر هكذا؟

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