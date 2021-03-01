خبز بالجبن بطعم الطيب مورق كالفطير سهل سريع في 15 دقيقة

خبز بالجبن لذيذ بالطعم الطيب، من السهل عمله في المنزل بكل سهولة فلا يوجد منزل يستغنى عن تواجد الخبز به، فهو خبز مورق مثل الفطير بطريقة سهلة وطعم ولا ألذ منه، ويمكن صنع خبز الصاج بالجبن بنوع الذي ترغبين فيه فلا يوجد نوع محدد يعد من خلاله الخبز في البيت ولكن يجب المضي في خطوات عمل الخبز خطوة بخطوة كما سنوضح لكم من خلال موقعنا المتميز في وصفات الخبز والمأكولات.

فقد أنتشرت في المطاعم والمحلات انواع كثيرة من الخبز والذي لاقى إقبال كبير من الكثيرين خاصة بعمل خبز الجبن، فيوجد خبز جبن فيتا وخبز جبن أبيض وشيدر وذلك ما سنتعرف عليه معا في وصفات الخبز بالجبن متعددة.

فاعدي معنا خبز جبن بكل وصفاته المختلفة وبمكونات متوفرة في كل منزل، فالخبز من أهم أنواع الأغذية التي لابد من تواجدها في كل بيت بجوار كل وجبة.

مكونات خبز بالجبن بالطعم الطيب

فيعد خبز جبن أو خبز الصاج المحشو بالجبن من المأكولات التي تمد الجسم بالطاقة والفوائد المختلفة التي لا غنى عنها، ويقدم عادة بجانب الوجبات الرئيسية مثل الفطور أو الغداء، ويحرص كل منزل على تواجد الخبز لديه وسنعده اليوم بأسهل طريقة.

كوب من الدقيق الأبيض. نصف كوب من الماء. نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم. ملعقة كبيرة من زبدة طرية.

مكونات حشو الخبز

كوب من الجبن الشيدر( النوع على حسب الرغبة). ربع كوب زيتون أخضر مقطع شرائح. ملعقة حبة البركة.

بوعاء كبير يخلط الدقيق مع الملح ويضاف لهم بالتدريج الماء لا نحتاج إلى الماء دافئ فلا يوجد خميرة.

يمكن استخدام الماء الفاتر من دون تسخينه وأضيفيه على الدقيق مع العجن بالتدريج حتى تتكون لديك عجينة متماسكة.

ولكنها لينة بسهل تشكيله ولا تلتصق باليد مع الاستمرار في العجن وتقسم العجينة إلى عدة كرات حوالي 4 أو ثلاث كرات.

ثم تترك عجينة الخبز في الغرفة لمدة 10 دقائق ترتاح قليلا لحين فردها، وتجهيز الحشو بخلط الزيتون مع الجبن.

ويتم فرد كل كرة من كرات الخبز حتى يكون سمكها قليل وتتمكني من وضع الحشوة فوق الخبز.

ويتم غلق أطراف الكرة حتى تغطى كل الحشوة والانتهاء من كل الكرات وتركها جانبا ترتاح قليلا.

ثم فرد كل كرة عن طريق النشابة حتى تكون بقوام رقيق ويتم تكرار كل العمل بكل الكرات.

ثم في مقلاه غير لاصقة يتم تسخينها ويوضع عليها الخبز وتترك لمدة دقيقتين على نار متوسطة على الجانبين.

يترك الخبز على المقلاة حتى يكون ذهبي بعد الانتهاء ندهن ارغفة الخبز بالزبدة وتقدم ساخنة مع الوجبات.

عدد كوبان من دقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. ملعقتان كبيرتان من حليب بودرة. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. 3/4 كوب من الماء الدافئ. ربع كوب من الزيت. تعجن كل المكونات وتغطى حتى ترتاح وتختمر لمدة ساعة.

ملعقة كبيرة لبن زبادي طازج. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة. حبة بيض واحدة بحرارة الغرفة. ربع كيلو من جبن أبيض مقطع لقطع صغيرة. أربع ملاعق كبيرة من جبن شيدر مبشورة. ملعقة كبيرة من حبة البركة.

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