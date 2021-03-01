أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون اللذيذ بالخلطة السرية زي الجاهز

مخلل الليمون ، يعتبر من المخللات التي يحبها الكثير من الناس، وتعتبر من الأطباق الفاتحة للشهية، ويمكن حفظه لوقت طويل في مكان بارد، يحتوي على نكهة لذيذة ورائعة، ويقدم مع الوجبات الرئيسية، ويرجع أصل مخلل الليمون الى المطبخ المغربي وجنوب آسيا، وتختلف طريقة تحضير من دولة لأخرى ومشهور جداً في دول العالم ولا يخلو أي منزل من المخلل، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون بالخلطة السرية في المنزل.مكونات عمل مخلل الليمون
يحتوي مخلل الليمون على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو ليمون بحجمٍ كبير.
- فص من الثوم.
- 2 حبة من الفلفل الأحمر الحار.
- 2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
- 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
سوف نتعرف على مكونات محلول التخليل وهي كالتالي:-
- 4 أكواب من الماء.
- ربع كوب من الملح الخشن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب زيت زيتون.
طريقة التحضير
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل مخلل الليمون خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بغسل الليمون جيداً، ونتركه حتى يجف من الماء.
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء حتي يغلى ثم نضيف إليه الليمون، ونتركه ليغلي لمدة عشر دقائق.
- ينشل الليمون من الماء المغلي، ثم نضعه فوراً في الماء البارد، وأن يكون في الماء بعض الثلج، ثم نتركه لمدة عشر دقائق ليبرد تماماً.
- نقوم بتقشير الثوم، ونقطعه إلى شرائح رفيعة جداً، ونقطع الفلفل الحار إلى حلقات رفيعة.
- نخلط الثوم، والفلفل، والكمون، والكركم معاً في وعاء.
- نذوب الملح والسكر في الماء جيداً، ونفتح قطع الليمون من المنتصف، ونبدأ بحشوها حتى ننتهي من كل الكمية.
- نضع الليمون المحشوة في برطمان التخليل، مع مراعاة عدم ترك فراغات واسعة بينها، حتى لا نسمح بنمو البكتريا بينها.
- نغمر الليمون بمحلولِ التخليل تماماً، ثم نغطي السطح بقليل من زيت الزيتون.
- نغلق الوعاء بإحكام، ثم نتركه لمدة أسبوع حتى ينضج تماماً، ثم يقدم بالهنا والشفا.
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مخلل الليمون ، يعتبر من المخللات التي يحبها الكثير من الناس، وتعتبر من الأطباق الفاتحة للشهية، ويمكن حفظه لوقت طويل في مكان بارد، يحتوي على نكهة لذيذة ورائعة، ويقدم مع الوجبات الرئيسية، ويرجع أصل مخلل الليمون الى المطبخ المغربي وجنوب آسيا، وتختلف طريقة تحضير من دولة لأخرى ومشهور جداً في دول العالم ولا يخلو أي منزل من المخلل، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون بالخلطة السرية في المنزل.مكونات عمل مخلل الليمون
يحتوي مخلل الليمون على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- كيلو ليمون بحجمٍ كبير.
- فص من الثوم.
- 2 حبة من الفلفل الأحمر الحار.
- 2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
- 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
سوف نتعرف على مكونات محلول التخليل وهي كالتالي:-
- 4 أكواب من الماء.
- ربع كوب من الملح الخشن.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب زيت زيتون.
طريقة التحضير
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل مخلل الليمون خطوة بخطوة كالتالي:-
- نقوم بغسل الليمون جيداً، ونتركه حتى يجف من الماء.
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء حتي يغلى ثم نضيف إليه الليمون، ونتركه ليغلي لمدة عشر دقائق.
- ينشل الليمون من الماء المغلي، ثم نضعه فوراً في الماء البارد، وأن يكون في الماء بعض الثلج، ثم نتركه لمدة عشر دقائق ليبرد تماماً.
- نقوم بتقشير الثوم، ونقطعه إلى شرائح رفيعة جداً، ونقطع الفلفل الحار إلى حلقات رفيعة.
- نخلط الثوم، والفلفل، والكمون، والكركم معاً في وعاء.
- نذوب الملح والسكر في الماء جيداً، ونفتح قطع الليمون من المنتصف، ونبدأ بحشوها حتى ننتهي من كل الكمية.
- نضع الليمون المحشوة في برطمان التخليل، مع مراعاة عدم ترك فراغات واسعة بينها، حتى لا نسمح بنمو البكتريا بينها.
- نغمر الليمون بمحلولِ التخليل تماماً، ثم نغطي السطح بقليل من زيت الزيتون.
- نغلق الوعاء بإحكام، ثم نتركه لمدة أسبوع حتى ينضج تماماً، ثم يقدم بالهنا والشفا.
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
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