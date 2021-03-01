خلطه فرنساوي قنبلة لصبغ الشعر الأبيض افضل صبغة طبيعية للشيب مجربة

وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الابيض، الشعر الأبيض في سن مبكر يؤثر على الحالة النفسية للسيدات والرجال، ويعرض البعض للإحراج الدائم.

يمكننا التخلص من مشكلة الشعر الابيض التي تصيب صغار السن من الفتيات والشباب، عن طريق الوصفات الطبيعة التي تكون مزيج من عناصر الطبيعة، وتعد الوصفات الطبيعية الأكثر أمنا على الشعر فهي لا تؤثر على بصيلات الشعر ولا تسبب في تلف الشعر.

وصفة الزيوت الطبيعية للتخلص من الشعر الابيض:

يجهز المكونات التالية:

مقدار ¼ من زيت القرنفل.

مقدار ½ من زيت السمسم.

مقدار ½ كوب من زيت الخردل.

مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

مقدار واحد كوب من الكريم المرطب.

طريقة إعداد الوصفة:

جهزي إناء واسكبي جميع الزيوت السابقة، واخلطي جيدا، حتى تتجانس سويا.

يطبق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

أتركي الوصفة على الشعر لمدة ثلاثة ساعات.

يغسل الشعر بماء فاتر وشامبو مناسب.

كرري عزيزتي الوصفة بمعدل ثلاثة مرات في الأسبوع لتحصلي على نتيجة مدهشة في التخلص من الشعر الابيض.

وصفة الروزماري للتخلص من الشعر الابيض سريعا:

هناك الكثير من المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق، ولكن بعضها يكون ذو أثر سلبي على السعر.

نقدم لكي عزيزي وصفة الروز ماري الطبيعية، التي تخلصك من الشيب المبكر، دون أي إتلاف للشعر.

طريقة الاستخدام :

جهزي كاسات ممتلئان ماء.

جهزي ½ كوب من الروز ماري، واتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة على وجه التقريب.

أتركي الخليط حتى يبرد بعد رفعة من النار.

طبقي الخليط على فروة الرأس بالكامل.

تترك الوصفة حتى تجف على الشعر.

يشطف الشعر بماء دافئ وشامبو مناسب.

مع تكرار الوصفة عزيزتي ستتخلصين من خصلات الشعر البيضاء التي تسبب لك احراج كبير.