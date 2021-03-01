أفضل خلطة طبيعية لتكثيف الرموش خلال أسبوع بمكونات منزلية

أفضل خلطة طبيعية لتكثيف الرموش خلال أسبوع، تريد كل فتاة الحصول على رموش طويلة حيث أنها تعطي مظهراً جميلاً وجذاباً للوجه، فتلجأ العديد من السيدات لإستخدام الرموش الصناعية لإعطائها مظهراً جميلاً، وتلجأ أيضاً إلى إستخدام المنتجات التجميلية التي تساعد في تطويل الرموش، ولكنها على المدى البعيد قد تتسبب في تساقط الرموش الطبيعية، ولكن هناك خلطات ووصفات طبيعية تساعد على تطويل الرموش وتكثيفها خلال أسبوع، وبالرغم من أنها تأخذ وقتاً طويلاً إلا أنها ثابتة و مغذية للشعر وتساعد على تكثيفه بصورة طبيعية، حيث أن الرموش الطبيعية أفضل بكثير من الرموش الصناعية والمنتجات التجميلية التي تتكون من مواد كيميائية قد تضر بالشعر، تابعونا للتعرف على أفضل خلطة طبيعية لتكثيف الرموش.

أفضل خلطة طبيعية لتكثيف الرموش خلال أسبوع

هناك العديد من الزيوت الطبيعية التي تعطي نتيجة فعالة في تطويل الرموش بسرعة كبيرة ولا بد من إستخدامها بطريقة صحيحة حتى تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام فهناك العديد من الزيوت الطبيعية الفعالة في تكثيف الرموش مثل زيت جوز الهند، وزيت الخروع وزيت اللوز.

وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش

زيت الخروع يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية التي تساعد في تكثيف نمو الشعر بسرعة كبيرة، يمكن استخدامه بالطريقة التالية:

أولاً تنظيف الرموش من المكياج، ثم يتم غمس قطنة في زيت الخروع ثم يمسح به الجفن العلوي للرموش، مع مراعاة تجنب ملامسته للعين.

يطبق هذا الزيت على الرموش ليلاً ثم يغسل في الصباح بالماء الدافئ.

تكرر الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الرموش

ثبت علمياً أن زيت جوز الهند أمناً لتكثيف الرموش و شعر الحاجب، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ولا يسبب أي تهيج أو حساسية، فيمكن إستخدامه بالطريقة الأتية:

غمس فرشاة صغيرة أو قطعة من القطن في زيت جوز الهند ثم يطبق على الرموش الجفن العلوي والسفلي قبل النوم، مع مراعاة عدم ملامسته للعين.

ثم بإستخدام قطعة مبللة من الماء، ويمسح بها الرموش في الصباح.

يغسل الوجه بالماء الدافئ، مع ملاحظة في حالة ملامسة الزيت للعينين يغسل بالماء بشكل مباشر.

الشاي الأخضر هو علاج فعال في تكثيف الرموش لأنه غني بمادة الفلافونيدات،المحاربة للجذور الحرة والمضادة للأكسدة، حيث يمكن استعماله بالطريقة التالية لتكثيف الرموش.

يحضر كوب من الشاي الأخضر غير محلي، ثم يتم غمس قطعة من القطن به، ويتم فردها على العين والرموش ويتم وضعه على الجفن لمدة ربع ساعة، ثم تشطف العين بالماء الفاتر.