الفطائر الذهبية السحرية هشه وطريه جدا بالعجينة القطنية للفطار والعشاء

الفطائر الذهبية السحرية هشه وطريه جدا تعدد أنواع الفطائر ولكن جميعها تعتبر ذات طعم خفيف، وسريع التناول، وسهل الهضم وأيضا، وبشكل مستمر نقوم بتناول الفطائر المحشية ذات العجينة المتميزة في خارج المنزل بصفة مستمرة إذا كان في أماكن الدراسة، أو عندما نقوم بتناولها في النزهات والرحلات المتعددة مع المدرسة أو مع الأسرة أصبح تحضيرها بشكل دائم، وتناوله بصفة مستمرة من اهم الأساسيات التي تتواجد لدينا كما تتعدد تناولها أيضا مع المناسبات الهائلة، وأعياد الميلاد والاحتفالات، لذا يمكن اليوم أن نقوم بتحضير العجينة السهلة و البسيطة، والمناسبة داخل منزلها بدلا من أن نقوم بشرائها من محلات بالإضافة إلى ذلك يمكننا أيضا أن نضع فيها الحشو التي نرغب في إذا كانت في الخضار أو اللحوم أو الدواجن إذا كنت ترغب في تناول الفطائر داخل المنزل صحية، وشهيه تابع المقال.

نص كيلو من الدقيق.

ملعقتين من الزيت ملعقة واحدة من السكر .

كمية صغيرة من الخميرة.

الملح حسب الرغبة.

كوبين من المياه العجين

ربع كيلو من اللحم المفروم

ملعقة كبيرة من الصلصة.

جزر مبشور.

كزبرة مطحونة.

و بقدونس مطحون

ملح

ثوم بودر

فلفل أسود

ربع ملعقة فلفل احمر

يمكنك عزيزتي أن تقومي بخلط كل من المياه من الملح مع السكر والخميرة والزيت في وعاء.

ثم قومي بإضافة الدقيق بشكل تدريجي.

وقومي بخفق هذه المكونات.

وإذا كان لديك العجانة الكهربائية يقوم باستغلالها وضعي هذه المكونات بها.

ثم قومي بترك العجينة السحرية لمدة عشر دقائق، أو نصف ساعة لكي تختمر تماما ويزداد حجمها وتتضاعف.

خذي كلميه من العجين.

و قم بوضع بها الحشوات المختلفة التي سوف نقوم بتحضيرها.

يتم ادخلها الفرن.

يمكنك تحضير وعاء وضعي فيه كمية من الزيت.

وقومي بتشويح البصل جيدا.

ونبدأ بإضافة اللحمة المفرومة.

ثم قومي بتقليب هذه المكونات من الجزر والفلفل الأسود والبهارات والملح والكزبرة والبقدونس والثوم البودر.

أو قومي بخلطهم جيدا.

وتترك هذه المكونات على النار لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بإدخال هذه المكونات عندما تبرد تماما في العجينة قومي بتركها في الفرن