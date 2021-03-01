ضعيها مرة علي الشامبو هتخلى شعرك ناعم حرير ولن يتوقف عن النمو والكثافة

ضعيها مرة علي الشامبو هتخلى شعرك ناعم حرير يعتبر الشامبو من أهم المكونات التي نحرص على استخدامها لتنظيف الشعر والمحافظة على صحة الشعر وتغذيته، كما أنه يمنع تلف الشعر ومنه من يقاوم القشرة ومنه من يقوم بمنع التساقط، ويوجد الكثير من الأنواع والماركات المختلفة الخاصة بغسيل الشعر وتنظيفه، وتكون باهظة الثمن وتحتوي على مركبات كيميائية، ولكن عند القيام بإضافة مكونات طبيعية له واستخدامه في تنظيف الشعر تزيد من توفير التغذية للشعر، كما أنها تكون أمنة في التخلص من مشاكل الشعر المتعددة، فتعالي معنا اليوم لنتعرف معاً على المكونات الطبيعية لتزيد من طول الشعر وكثافته.

مكونات تضاف للشامبو للحصول على شعر صحي

يوجد بعد المكونات الطبيعية التي تعمل على زيادة طول وكثافة الشعر وزيادة نعومته:

يعتبر عصير الليمون من المكونات الهامة لصحة الشعر وفروة الرأس للتخلص من الإفرازات الدهنية في فروة الرأس، من خلال القيام بإضافة ملعقة.

لكمية من الشامبو من الممكن أن يكون شامبو جونسون وشامبة هيمالايا.

نقوم بفرك الشعر بالخليط لعدة دقائق ويترك على الشعر لمدة 5 دقائق ومن ثم نقوم بغسله.

نقوم بغلي كوب من الشاي الأخضر ويترك الخليط حتى يبرد.

نقوم بخلط ملعقة من الشاي الأخضر مع كمية مناسبة من الشامبو.

نقوم بغسل الشعر ونفرك الشعر بالخليط لفروة الرأس ويترك على الشعر لعدة دقائق ومن ثم تقوم بغسل الشعر.

نقوم بخلط ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند ويضاف له ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

من ثم نقوم بإضافة بعض فصوص الثوم المهروس بطريقة جيدة ومن ثم يوضع الخليط على النار. وتترك حتى تبرد.

من ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو ويجب عليك تكرار الوصفة على الشعر ثلاث مرات بالأسبوع.