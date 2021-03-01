أقوي وأفضل سيرم للشعر الجاف الهايش سيصبح شعرك حرير بعد تجربته

أقوي وأفضل سيرم للشعر الجاف الهايش يعتبر سيروم الشعر من أهم منتجات العناية بالشعر فهي تعمل على معالجة الشعر التالف وتقويته وتجعله ناعم ولامع، فلا يمكن لأس سيدة الاستغناء عن السيرم للمحافظة على شعرها من التلف ولكن لابد من أن يقع اختيارك على المنتج المناسب لنوع وطبيعية شعرك فلا تنجذبي للمنتجات الذي يعلن عنها وتكون غير مفيدة فهناك الكثير منها الذي يكون عبارة عن اسم تجاري كبير بدون أي فائدة، ولكننا سوف نساعدك على تحضير سيروم طبيعي لمعالجة الشعر التالف والجاف في البيت بالمكونات الطبيعية.

من السهل تحضير سيرم لمعالجة مشاكل الشعر في البيت باستخدام المكونات الطبيعية المفيدة لصحة شعرك والتي تعطي لشعرك الحيوية والجاذبية فكوني الأجمل باستخدام السيرم الطبيعي ذات المكونات المفيدة للشعر والتي تتمثل في الآتي:

1 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

4/1 فنجان زيت بذور الكتان.

6 قطرات من زيت النعناع.

6 قطرات من زيت إكليل الجبل.

قومي بإحضار زجاجة بخاخ ضعي بها المكونات مع بعضها ثم يتم رجها حتى تمتزج مع بعضها جيداً.

ثم يتم غسيل الشعر بالماء والشامبو ثم يتم تجفيف الشعر جيداً وتطبيق السيرم على الشعر مع تدليك فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم يتم تمشيط الشعر باستخدام مشط ذات أسنان واسعة ثم بعد ذلك يتم فرد الشعر بالمكواه.

كما من الممكن أن يتم تدليك الشعر بعد المكواه بقليل من السيروم.

يحتوي السيرم على كثير من الفوائد المهمة جداً للشعر تتمثل في التالي: يستمر تأثير السيرم على الشعر لفترات طويلة جداً. يعمل على تقوية الشعر وجعله ناعم وانسيابي. يساعد على منع تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر. يعالج الشعر الجاف ويخلص من الهيشان والتقصف. يحسن من مظهر الشعر ويحميه من التلف ويقوي بصيلاته.