طريقة عمل ماسك القهوة لتفتيح البشرة بطريقة سريعة وفعالة جداً

يُعد تحضير ماسك القهوة ، من الأمور البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية، وطريقة تحضيره تتم بمزج مسحوق القهوة مع كميات متناسبة من مواد طبيعية مثل العسل والزبادي والصبار أو بعض أنواع الزيوت، فهو مفيد للبشرة يعمل على حمايتها ويعيد نضارتها وذلك لما تحتوي عليه القهوة من فوائد عديدة للبشرة، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة ومادة الكافيين، التي تجعلها لها دور كبير في التخلص من جميع مشاكل البشرة المزعجة لكثير من السيدات مثل حب الشباب والبقع الداكنة والهالات السوداء الموجودة تحت العينين، وتساهم أيضاً بشكل كبير في التخلص من التجاعيد التي تظهر في البشرة، ولها دور كبير في الوقاية من أشعة الشمس والحروق التي تظهر في الوجه، لذلك ينصح باستخدامها بشكل مستمر للعناية بالبشرة والحفاظ عليها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك القهوة للبشرة بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل ماسك القهوة للبشرة

مكونات عمل ماسك القهوة مكونات طبيعية ومفيدة جداً للبشرة، تمنحك بشرة رطبة وناعمة وهي كما يلي:ـ

ملعقة من عسل النحل. ملعقة من مسحوق القهوة. ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك القهوة بطريقة بسيطة وسهلة التحضير وهي كما يلي:ـ

يتم خلط المكونات بطريقة جيدة حتى يتجانس الخليط، بعدها يتم غسل الوجه جيداً.

ثم يوضع الخليط على الوجه ويتم توزيعه بشكل جيد، ويترك لمدة من ربع ساعة إلى نصف ساعة.

يغسل بالماء الدافئ ويكرراستخدام الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً، للحفاظ على البشرة يمكن استخدام كريم مرطب لدهن الوجه بعد غسل الماسك.

طريقة استخدام القهوة كمقشر للبشرة

تعتبر القهوة من الأشياء المفيدة جداً التي يتم استخدامها كمقشر للبشرة، وذلك إذا تم خلطها مع مكونات طبيعية أخري بكميات متساوية ومكوناتها هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من السكر البني.

ملعقة من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير

تحضير قناع القهوة لتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة يتم تحضيره باتباع الخطوات الأتية:ـ

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض في طبق صغير، حتي يتم الحصول على عجينة متماسكة. ثم يتم فردها على الوجه حتى يتم تغطيته بالكامل، باستثناء منطقة ما حول العينين. يترك الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم يغسل بعدها بالماء الفاتر تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.