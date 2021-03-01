18 نوعاً من الخضار الورقية والأعشاب وفوائدها على الصحة

كثيرة دوت الخليج الخضروات والاعشاب والمواد الغذائية التي أنعم الله علينا بها، بعضها يأتي في مواسم محددة وينصح بتناولها خلال هذه المواسم، فيما البعض الآخر يبقى متوافراً على مدار السنة وبالتالي يمكن الاستفادة منه دائماً.

وتمتاز الخضار الورقية والاعشاب بعناصرها الفريدة التي تجعل منها قيمة غذائية عالية، وينصح الاطباء وخبراء الصحة بضرورة تناولها بشكل منتظم وإدخالها ضمن النظام الغذائي الخاص بنا نظراً للفوائد الصحية الجمة التي تقدمها.

18 نوعاً من الخضار الورقية والاعشاب وفوائدها على الصحة

في موضوعنا اليوم، نستعرض وإياكم لفوائد 18 نوعاً من الخضار الورقية والاعشاب على الصحة كما أوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن تقرير أورده موقع "بولد سكاي".

وهذه الخضار والاعشاب دوت الخليج التالية