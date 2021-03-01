18 نوعاً من الخضار الورقية والأعشاب وفوائدها على الصحة

جمانة الصباغ الاثنين,01 آذار (مارس) 2021 - 14:00
كثيرة دوت الخليج الخضروات والاعشاب والمواد الغذائية التي أنعم الله علينا بها، بعضها يأتي في مواسم محددة وينصح بتناولها خلال هذه المواسم، فيما البعض الآخر يبقى متوافراً على مدار السنة وبالتالي يمكن الاستفادة منه دائماً.
وتمتاز الخضار الورقية والاعشاب بعناصرها الفريدة التي تجعل منها قيمة غذائية عالية، وينصح الاطباء وخبراء الصحة بضرورة تناولها بشكل منتظم وإدخالها ضمن النظام الغذائي الخاص بنا نظراً للفوائد الصحية الجمة التي تقدمها.
18 نوعاً من الخضار الورقية والاعشاب وفوائدها على الصحة
في موضوعنا اليوم، نستعرض وإياكم لفوائد 18 نوعاً من الخضار الورقية والاعشاب على الصحة كما أوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن تقرير أورده موقع "بولد سكاي".
وهذه الخضار والاعشاب دوت الخليج التالية
- السبانخ: من الخضار الورقية الغنية بفيتامين ك والكالسيوم والنترات وفيتامين أ، اضافة الى الحديد والالياف. وتناول السبانخ بانتظام يساعد على خفض نسبة الدهون والكوليسترول، كما انها مثالية للحفاظ على وزن صحي وتعزز صحة العينين والعظام وضبط ضغط الدم.
- الحلبة: غنية بحمض الفولين والزنك ومضادات الاكسدة التي تحارب العدوى بانواعها. والحلبة مفيدة لتحسين صحة الشعر والهضم وعلاج فقر الدم.
- النعناع: يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة وتهدئة المعدة وتحسين الهضم.
- الملفوف: من الخضار الغنية بفيتامين سي ومضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة. كما ان الملفوف غني بالالياف وفيتامين ك وفيتامين ب6 وحمض الفوليك.
- الجرجير: يعزز المناعة ويحمي من الاصابة بالسرطان، كونه غني بفيتامين سي. كما ان الجرجير يحوي نسبة عالية من الحديد والكالسيوم، وتناوله يقي من فقر الدم ومشاكل العظام.
- اوراق الكزبرة: تساعد على خفض نسبة السكر في الدم وتقوية المناعة وتحسين صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي والبشرة.
- اوراق الكاري: تمتاز بفوائد صحية عدة منها منع عسر الهضم والمساعدة على انقاص الوزن وسرعة نمو الشعر والحد من الكوليسترول الضار وتنظيف الجسم من السموم.
- الخردل الاصفر: يحتوي على فيتامين أ الذي يحسن صحة الجلد والعينين، اضافة الى المواد المضادة للاكسدة.
- الخس: يمتاز بسعراته الحرارية القليلة والدهون والصوديوم، كما انه مصدر جيد للالياف والحديد والفولات وفيتامين سي.
- اللفت: غني بالحديد والمعادن المختلفة، وخالي من الدهون غير المشبعة والكوليسترول، يعزز اللفت الشعور بالشبع ويساعد على التخسيس.
- اوراق الشمندر: تعزز صحة العظام والاسنان والجلد وعمل الاوعية الدموية بفضل محتواها من مضادات الاكسدة.
- البصل الاخضر: مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب6 والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والكروم والحديد والمنغنيز والفولات والثيامين.
- الاوريغانو: عشبة ممتازة للصحة لغناها بالاحماض الدهنية اوميغا 3، اضافة الى مضادات الاكسدة وفيتامين ك.
- الزعتر: يساعد على هضم اللحوم الحمراء وتحسين عمل الامعاء ومنع التنفاخ، وهو غني بفيتامينات أ وسي.
- اكليل الجبل: او الروزماري، يعد مسكناً طبيعياً للالم، وعلاج الصداع النصفي، وتعزيز الذاكرة والمناعة وتحسين الدورة الدموية. كما انه غني بمضادات الاكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.
- البقدونس: يمتاز بغناه بمضادات الاكسدة التي تخفف من التوتر والقلق.
- اوراق الريحان: من اكثر الاعشاب فاعلية من الناحية الصحية، وهناك أكثر من 35 نوعاً من اوراق الريحان المفيدة التي يمكن استخدامها لامراض ومشاكل صحية متفرقة.
- اوراق الهندباء: غنية بالكالسيوم والحديد والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم.
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