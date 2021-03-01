10 عادات تقولك انك بتضيعي وقتك في حاجات مالهاش فايدة

اليوم في 24 ساعة والاسبوع في 168 ساعة ، ومع ذلك بتحسي ان مافيش وقت كفاية تعملي كل اللي وراكي ، هل بتضيعي وقتك وطاقتك في حاجات مالهاش معنى؟ كل المشكلة هنا انك بس مش بتعرفي تديري وقتك صح ، انتي تقدري تحددي اولويات حياتك وتتخلي عن بعض الحاجات اللي ممكن تكون بتاخد كتير من وقتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 10 عادات سيئة بتضيع وقتك.

عادات سيئة بتضيع وقتك:

لازم تعرفي ان في بعض الحاجات تستحق وقتك ومجهودك ، زي مثلا عيلتك مينفعش تتخطي الوقت اللي بتقضيه مع عيلتك او زوجك او الاهتمام باطفالك ، والاشخاص اللي بيضيعوا وقتهم في حاجات مش مهمة هيلاقوا صعوبة انهم يوازنوا وقت العيلة او الاسرة مع باقي الحاجات اللي وراهم ، لان عقلك ماشي في 100 اتجاه مختلف ومش منظم.

ولكن انتي تقدري تحلي ده بانك تعرفي ايه العادات السيئة اللي انتي محتاجة تغيريها ، عشان تقدري توازني ما بين كل حاجة في حياتك ، وتقللي من التوتر والضغط اليومي اللي ممكن تكوني بتعاني منه.

1- بتقضي وقت طويل جدا على السوشيال ميديا:

اكبر مضيعة للوقت على الاطلاق هي السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي ، ومتوقع انه في سنة 2023 يكون في اكتر من 3.4 مليار شخص بيستخدموا النوع ده من الوسائط من فيسبوك, تويتر, انستجرام, تيك توك, سناب شات, يوتيوب, وغيرها من وسائل التواصل اللي بنستخدمها ، لو هتبصي انتي بتقضي وقت قد ايه على الوسائل دي هتلاقيهم ساعات كتير جدا.

وهنلاقي كتير من الاشخاص دلوقتي بقى اعتمادهم الكلي على الفيسبوك في انهم يعرفوا الاخبار الجديدة او اخر الاحداث ، وحسب الاحصاءات اثبتت ان الشخص العادي ممكن يقضي حوالي 116 دقيقة او ساعتين على الانترنت كل يوم ، ومع ذلك لو تم تقسيم المدى دي على متوسط العمر كله تقريبا هيطلع خمس سنين على وسائل التواصل الاجتماعي ، هل فعلا انتي مستعدة تضيعي 5 سنين من عمرك على وسائل التواصل بس؟

2- كتابة رسائل نصية كتير:

كام رسالة ممكن تجيلك في اليوم. في حين ان بعضها مهم وضروري لشغلك او لحياتك الاسرية ، لكن كام رسالة من دول هي مجرد رغي مالوش اي فايدة؟ وحسب الاحصاءات اثبتت ان الامريكين تقريبا بيبعتوا اكتر من 26 مليار رسالة نصية في اليوم.

ولما الرقم ده يتقسم على كل شخص ، المتوسط هيكون 15 رسالة يوميا تقريبا للاشخاص اللي اعمارهم 55 سنة او اكتر ، و 70% تقريبا من الاشخاص اللي بيستخدموا الموبايلات بالنسبة لهم السبب الاول في انهم يمسكوا موبايل هي الرسائل النصية ، والمكالمات التليفونية انخفضت بشكل كبير جدا لان الرسائل النصية هي المسيطرة.

والعمر بيلعب دور مهم في الموضوع ده ، لان متوسط العمر بين 18 – 24 سنة بيبعت اكتر من 100 رسالة نصية في اليوم ، هل فكرتي بينك وبين نفسك قبل كده كام عدد الرسائل اللي بتبعتيها مالهاش فايدة ومجرد مضيعة للوقت بس؟

3- بتسعي بكل جهدك انك تكوني مثالية:

الكمال او المثالية هي مضيعة للوقت ، غالبا الاشخاص اللي بيدوروا ان كل حاجة تبقى مثالية وبيعيدوا نفس المهمة اكتر من مرة عشان يوصلوا انها تكون صح بشكل مثالي بيضيعوا كتير من وقتهم وبيبذلوا مجهود مضاعف في نفس الحاجة.

لازم تعرفي ان الحياة مش هتكون مثالية ابدا ، انتي في النهاية انسان وممكن تغلطي ، ولو انتي من الاشخاص اللي الكمال او المثالية بتعطل حياتك ، في الحالة دي ممكن تكوني مصابة بحالة من القلق اسمها اضطراب الوسواس القهري.

ولانك دايما عايزة توصلي للكمال ده هيخليكي تعملي كل حاجة في حياتك في وقت اطول بكتير من اللي محتاجاه اصلا ، ولكن لحسن الحظ في علاج للاضطرابات الناتجة عن القلق ، وبالتالي تقدري انك تستشيري حد متخصص لتحسين مشكلة اضاعة الوقت في البحث عن الكمال او المثالية.

4- الفيديو جيم:

هيكون مفيد ليكي انك تفصلي شوية اثناء اليوم وتلعبي شوية فيديو جيم ، ولكن مع ذلك هل تعرفي ان الشخص العادي بيقضي اكتر وقت ممكن يوصل ل 6 ساعات كل يوم في لعب الفيديو جيم؟

لازم تحطي بعض الوقت الصحي اللي ممكن تلعبي فيه فيديو جيم كل يوم ، ولو محتاجة لظبط توقيت جنبك بالوقت هيكون مفيد جدا ، وهيبقى طريقة كويسة جدا تساعدك في التغلب على اضاعة الوقت في الفيديو جيم.

5- مشاهدة التليفزيون:

مع التليفزيونات الحديثة وتقديم خدمات كتير من شبكات البث المختلفة ، بقى من السهل انك تلاقي اي حاجة عايزة تتفرجي عليها ، راجت الايام اللي كنتي بتمسكي فيها الريموت وتقعدي تقلبي في التليفزيون عشان تلاقي حاجة تستحق انك تشوفيها.

ومن هنا ممكن مشاهدة التليفزيون تبقى ادمان كبير جدا ، بالاضافة ان دلوقتي ممكن تشوفي قنوات على اللاب توب او التابلت او حتى الموبايل ، وبقى الموضوع سهل اكتر كمان من انك تقعدي قدام التليفزيون.

لو انتي شايفة انك بتضيعي وقت كتير قدام التليفزيون ، في الحالة دي اني محتاجة التقليل من ده.

6- الاجتماعات غير الضرورية:

هل حسيتي في يوم ان رئيسك في الشغل بيعمل اجتماعات كتير او زيادة؟ اكيد طبعا ضروري ان يكون في اجتماع او جلسة جماعية لمتابعة امور الشغل ، ولكن بتيجي نقطة زمنية ممكن يكون الاجتماع ده زيادة عن الحاجة ، لان دلوقتي ممكن فريق العمل كله يتابع كل حاجة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي, الايميل, او رسائل نصية.

والطرق دي بتديهم فرصة انهم يتابعوا ويعرفوا كل حاجة في الوقت المتاح ليهم مش في وسط حاجة مهمة ، بالاضافة ان تجميع الموظفين في وقت عملهم لاجتماع مش مهم ممكن يأدي لنتايج عكسية ، الا اذا كان الاجتماع بسبب مشكلة خطيرة ومينفعش فيها تأجيل.

7- التسويف:

ليه تأجلي لبكره الحاجات اللي ممكن تعمليها النهاردة؟ واحدة من المشكلات الكبيرة اللي ممكن تسبب اضاعة الوقت هي التسويف ، بالرغم انه ده ممكن يبان انه هيوفرلك ساعات اضافية في يومك ، ولكن كل حاجة هتنهار بمجرد ما تلاقي ان كل حاجة اتراكمت عليكي في وقت واحد ووراكي حاجات كتير تعمليها.

لما تأجلي المهام الصعبة ليوم تاني ، فانتي بكده هتسببي لنفسك مشاكل لنفسك في المستقبل ، الافضل انك تعملي الحاجات الصعبة الاول عشان تخلي يومك تاني يوم اسهل واقل ضغط عليكي.

8- فتح الايميل بشكل متكرر زيادة عن اللزوم:

بالاضافة لوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية ، كمان في كتير من الاشخاص بيضيعوا وقت كتير في فتح الايميل بشكل متكرر زيادة عن اللزوم ، الايميل بتاعك مش هيروح لاي مكان ، فانتي مش محتاجة تفتحيه كل خمس دقايق.

هل تعرفي ان الشخص العادي ممكن يفتح ايميله ما بين 6 – 20 مرة يوميا؟ والافضل انك تقللي ده بين 3 – 5 مرات في اليوم ، او حتى اقل لو قدرتي تعملي ده.

ممكن تفتحيه الصبح اول ما تصحي عشان تقدري تمسحي الايميلات اللي مالهاش لازمة ، وبعدها ممكن تفتحيه تاني بعد الغدا ، واخر حاجة افتحيه تاني قبل ما ترجعي البيت.

9- ظبط تنبيه التليفون للاخبار:

هل بتظبطي تليفونك لتنبيهك بالاخبار واخر الاحداث؟ هل بتحسي انك مضطرة دايما انك تتابعي كل حاجة بشكل مبالغ؟

كتير من الاشخاص لان بيكون عندهم مهام كتير في اليوم وفي نفس الوقت بيبقوا عايزين يكونوا متابعين كل حاجة بتحصل حواليهم فممكن نلاقيهم بيعملوا تنبيه للاخبار عشان يفضلوا متابعين كل حاجة اول بأول ، ده ممكن يأدي لاجهادك ، خصوصا ان الايام دي يكاد يكون مافيش اخبار كويسة ، وانتي بكده مش بتضيعي وقتك بس ، ولكن كمان بتزودي قلقك في كل مرة بتفتحي فيها الاخبار.

10- استراحة التدخين او اكل الوجبات الخفيفة:

في اماكن شغل كتير بيكون في 8 ساعات عمل في المكتب مع استراحة غدا ما بين 2 – 15 دقيقة ، ومع ذلك في اشخاص كتير ممكن يسيبوا شغلهم اكتر من مرة في انهم يروحوا الحمام, او ياكلوا وجبة خفيفة, او ياخدوا استراحة للتدخين ، اجمعي عدد المرات اللي بتسيبي فيها مكان شغلك عشان تعملي اي حاجة من دول ، هتلاقي ان الوقت اللي بتضيعيه صادم ليكي.

لو معندكيش مشاكل صحية او مش مريضة في اليوم ده ، فانتي مش محتاجة اكتر من الاستراحات الاساسية في الشغل ، ممكن في بعض الاوقات لو في ضغط كبير في الشغل بتحتاجي تفصلي كام دقيقة وتقومي تعملي حاجة تانية عشان تحافظي على قدرتك على التحمل ، ولكن مع ذلك مافيش سبب للاستمرار ان كل شوية تاخدي فترات راحة صغيرة بين فترات الراحة الاساسية.

في النهاية كل شخص ممكن يكون بيضيع شوية وقت كل يوم ، لكن الافراط في تضييع الوقت هو ده اللي ممكن يكون مقلق ، ولكن زي ما قولنا انتي تقدري تراجعي عاداتك اليومية عشان تتحكمي في الاوقات الضايعة منك ، ويبقى عندك ساعات اكتر تعملي فيها الحاجات المهمة.

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