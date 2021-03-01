هل تورم اصابع القدم دليل على الاصابة بفيروس كورونا الجديد، بالفعل فإن تورم الأصابع عرض صحي يرافق الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، وبالرغم من ندرته إلا أنه يصنف ضمن الأعراض طويلة الأمد، وهي الأعراض التي يطول الشفاء منها حتى بعد الشفاء من كورونا، وإليكم التفاصيل..

هل تورم اصابع القدم دليل على الاصابة بفيروس كورونا الجديد:

ذكر موقع DW الألماني أن بعض المصابين بفيروس كورونا يعانون من التهاب في أصابع أقدامهم، بالإضافة إلى حكة مؤلمة، وباتت هذه الحالة المرضية ضمن أعراض كورونا وتم تسميتها بـ "أصابع كوفيدـ19". وهي من بين الأعراض طويلة المدى للمرض، لكن نادرا ما تتأثر الأصابع، وهذه الحالة المرضية صنفت ضمن تأثيرات فيروس كورونا على الجلد.

يتراجع هذا العارض "أصابع كوفيدـ19"من تلقاء نفسه بعد حوالي 10 إلى 14 يوماً. ومع ذلك، يعاني البعض أيضًا من تغيرات في أقدامهم لمدة ستة أشهر، وأظهرت المعلومات المتاحة لحد الآن أن الإصابة بـ "أصابع كوفيدـ19 "دوت الخليج أكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 31 عاماً.

أصابع كوفيد:

يصف أغلب المرضى المصابين بهذا العارض عادة بأنها عبارة عن تورم وتغير في لون جلد أصابع القدم إلى الأحمر، الأرجواني ومن ثم إلى الأزرق. بعد ذلك، تظهر البثور عادة ويتحول لونها إلى الأسود في النهاية. قد يكون التورم طبيعياً، ولكنه قد يتسبب أيضاً في الحكة والشعور بالألم.

ويحتاج علاج هذه الحالة الصحية طبيب أمراض جلدية، ويجب متابعة تطور الحالة منذ الإصابة بها وحتى الشفاء من فيروس كورونا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.