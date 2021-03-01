أسباب نقص فيتامين ب١٢ وأعراضه

فيتامين ب 12 هو أحد الفيتامينات المهمة للدم، فهو مسئول عن إنتاج كريات الدم الحمراء، وهو أيضاً فيتامين مهم للجهاز العصبي، ونقصانه يعد شائع الحدوث خاصة لدى كبار السن وكثير من الحالات المرضية، كما أن انخفاض مستواه في الجسم يسبب مجموعة من الأعراض والمضاعفات من المهم التعرف عليها، وهي في التالي.

أعراض نقص فيتامين ب 12 :

هنالك مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان نتيجة نقص فيتامين ب12 جاءت في موقع "ويب طب" وهي:

شحوب البشرة وتغير لونها إلى اللون الأصفر.

استمرار شعور التعب والضعف العام.

الشعور بالتنميل والخدر بشكل متكرر.

اضطرابات في الحركة والمشي وضعف العضلات وقلة التوازن.

اضطرابات نفسية وتغييرات في المزاج واكتئاب.

التهاب اللسان وتقرحات الفم.

ضيق في التنفس.

انخفاض القدرات العقلية، مثل: الذاكرة والاستيعاب.

خفقان القلب.

الدوار والدوخة.

تشوش الرؤية ومشاكل في النظر.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

عقم مؤقت وعدم القدرة على الحمل.

ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المعدة.

فقدان الشهية وخسارة الوزن.

الإمساك أو الإسهال.

انتفاخ البطن والغازات.

أسباب نقص فيتامين ب 12 :

سوء التغذية.

متبعي الحميات النباتية.

بعض الأدوية يمكن أن تؤثر في امتصاص فيتامين ب 12 من مصادره.

من مصادره. المصابين بأمراض المناعة الذاتية.

مرضى السكري.

أمراض البنكرياس.

الاستئصال الكامل أو الجزئي للمعدة.

الإصابة بأمراض الأمعاء الدقيقة، مثل: مرض كرون أو الداء الزلاقي أو الالتهابات البكتيرية أو الطفيلية.

التقدم بالسن.

مرضى التهاب المعدة الضموري.

الإصابة بمرض فقر الدم الخبيث.

مصادر فيتامين ب 12 :

سمك السلمون وسمك القد والمأكولات البحرية.

اللحوم الحمراء.

الدواجن والبيض.

الحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

المكملات الغذائية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.