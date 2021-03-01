هل يمكن الوقاية من انواع صداع العين اليسرى، حسب موقع "الاستشاري" الطبي فإن صداع العين اليسرى يمكن الوقاية منه بعدة طرق سنتعرف عليها في الموضوع التالي، والأهم معرفة أسباب صداع العيون وأنواعه بشكل عام، حيث نوه الموقع أنه ليس هنالك اختلاف بين العيون فيما يخص الصداع.

الوقاية من انواع صداع العين اليسرى:

من الجيد إغماض العيون من وقت إلى آخر خلال العمل لإراحة العيون.

لمن يعملون لساعات طويلة أمام الأجهزة الحديثة ينصح بارتداء النظارات الواقية.

ضرورة الالتزام بارتداء النظارات الطبية لمن يعانون من مشاكل في النظر.

في حال الإصابة بجفاف العيون يمكن استخدام قطرات الترطيب الطبية.

إتباع نمط حياة صحي من حيث النوم الكافي وشرب الماء و التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني.

التقليل من الأطعمة المصنعة ومشروبات الكافيين.

الإقلاع عن التدخين و الكحول.

تجنب التلوث البيئي و تيارات الهواء المباشرة تجاه العيون كالأبخرة والعطور.

أنواع وأسباب صداع العين اليسرى:

صداع العيون وسببه إرهاق العيون ويحدث نتيجة لاستخدام الأجهزة الحديثة لوقت طويل، ويمكن أن يكون سببه مرضي مثل:

التهاب العصب البصري وموقعه خلف مقلة العين.

مرض جريفز وهو من الأمراض المناعية.

التهاب الصلبة وهو التهاب حاد في الجزء الأبيض من العين.

المياه الزرقاء وهو مرض يصيب أعصاب العين.

الشقيقة أو ما يعرف بالصداع النصفي وسببه القلق و التوتر وقلة النوم و الاضطرابات الهرمونية وبعض الأطعمة والمشروبات مثل الشوكولاتة والكحول.

الصداع العنقودي وهو ألم في جانب واحد من الرأس، يحدث على شكل نوبات تتكرر دوريًا كل أسبوع أو شهر، وليس له سبب معروف ويصيب الرجال أكثر من النساء.

صداع التوتر وهو ألم خلف العين وشعور بالضغط حول مقدمة الرأس، يصيب النساء أكثر من الرجال، ويرتبط بالحالة النفسية والإرهاق العام.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.