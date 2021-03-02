اقوى كريمات مرطبه للجسم والبشره وتوحيد لون الجسم وتنعيمه و تعطيره وازالة التجاعيد نهائيا

كريم طبيعي مرطب للجسم البشرة الجافة مشكلة كبيرة تواجها النساء خاصة في فصل الشتاء وهذا يجعلها تقوم باستعمال أنواع عديدة من كريمات الترطيب التي توجد بالأسواق ولكنها مكلفة وبدون فائدة، فأنت تكونين بحاجة لحل قوي وفعال للقضاء على الجفاف نهائياً وأفضل ما يمكن استخدامه الكريمات الطبيعية المفيدة لجسمك ولبشرتك التي تقومين بتحضيرها بنفسك في منزلك.

تحتوي الكريمات الطبيعية على مجموعة فعالة من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة ومن أهمها:

تعد من أفضل الكريمات التي يتم استخدامها للعناية بالبشرة وتفتيحها وترطيبها وجعلها ناعمة كالحرير يتم استخدامها كما يلي:

2/1 كوب زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة زيت الأفوكادو.

15 قطرة زيت عطري.

قومي بتذويب زبدة الشيا في حمام مائي وتركيها حتى أن يتم تحويلها إلى سائل مع التقليب.

ثم قومي بإضافة زيت الأفوكادو مع التقليب المستمر حتى تتجانس مع بعضها.

قومي برفع الخليط من على النار وتركيه حتى أن يبرد لمدة 15 دقيقة.

قومي بعد ذلك بتغطية القدر بغطاء من البلاستيك ومن ثم ادخليها إلى الثلاجة حتى يتم دمجها.

قومي بخلط المكونات مع بعدها بالخلاط الكهربائي لبضعة دقائق حتى تحصلين على خليط بقوام كريمي.

ضعي الكريم في عبوة محكمة الغلق ويتم حفظه في مكان باد بحيث أن يكون بعيد عن الشمس وابتعدي عن استخدام الأوعية البلاستكية لحفظ الكريم فمن الممكن أن تتفاعل المكونات معها.

يظل الكريم صالح الاستعمال لمدة تتراوح من 6 شهور إلى 12 شهر.

نعلم أن شمع العسل يمتلك الكثير من العناصر الهامة جداً لصحة البشرة ويستخدم في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل ويمكن استخدامه كالآتي:

3/4 كوب زيت بذور العنب.

ماء مقطرة.

15 قطرة زيت عطري مثل زيت الليمون.

2 ملعقة كبيرة شمع العسل.

يتم تقطيع شمع العسل لقطعة صغيرة جداً حتى يكون سهل ذوبانه.

ضيفي له زيت بذور العنب وضعي في الميكروويف.

قلبي المكونات بعد تدفئتها وضيفي لها زيت الليمون وقلبي.

اتركيه يبرد على درجة حرارة الغرفة ثم ضعيه في الخلاط مع الماء المقطرة.