طريقة عمل حلى البفاريا بخطوات سهلة وبسيطة بدون فرن وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة

تعد حلى البفاريا أو ما يسمى بحلى طبقات الحليب من الحلويات الباردة اللذيذة والشهية والمحببة والمفضلة لدى الصغار والكبار. وهي تركية الأصل، كما أنها حازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، ومنتشرة بكثرة أيضا في الوطن العربي. وتتميز بسهولة تحضيرها، وبقيمتها الغذائية العالية، وتمد الجسم بالطاقة، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة. ويتكون هذا الحلى من مكونات سهلة وبسيطة، وهي عبارة عن عدة طبقات. كما أنها تعد بأشكال وأذواق عديدة. وهي من أنواع الحلى اللذيذ والفاخر الذي يقدم في المناسبات والأعياد. وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها لما تتمتع به من مذاق رائع وشهي، ولقيمتها الغذائية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات حلى البفاريا وطريقة تحضيرها بأسهل طريقة، وأطيب مذاق لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى البفاريا

تتكون حلى البفاريا من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بسكويت سادة.

مقادير الطبقة الأولى

720 مل حليب.

5 ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا.

100 جم سكر ناعم.

ملعقة كبيرة زبدة.

مقادير الطبقة الثانية

720 مل حليب.

5 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة نسكويك أو كاكاو خام.

70 جم سكر.

150 جم شوكولاتة قطع.

ملعقة كبيرة زبدة.

للتزيين

بسكويت مطحون.

جوز هند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير حلى البفاريا بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر خليط الطبقة الأولى، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والدقيق والفانيليا والسكر الناعم، ثم نقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط.

ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها الزبدة ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة.

ثم نحضر صينية بيركس ونضع فيها طبقة من البسكويت، ثم نسكب عليها الخليط ونوزعه جيدا، ثم نضيف طبقة ثانية من البسكويت.

ثم نحضر خليط الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والدقيق والنسكويك والسكر الناعم، ثم نقلبهم جيدا على البارد.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط.

ثم نرفع الحلة من على النار ونضيف إليها قطع الشوكولاتة والزبدة، ثم نقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نسكب خليط الشوكولاتة فوق البسكويت ونوزعه جيدا، ثم نزين الصينية بالبسكويت المطحون والجوز الهند.

ثم ندخل الصينية في الثلاجة لمدة خمس ساعات حتى تتماسك.

ثم تقدم في طبق التقديم مع كوب من القهوة أو كما ترغبون.

وبصحة وعافية.