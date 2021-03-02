دقة السمسم والفول السوداني وجبة غذائية متكاملة وتوابل لا يمكنك الاستغناء عنها

دقة السمسم والفول السوداني، تعتبر الدقة من التقاليد العربية الأصيلة وقديمة التراث فقد كان يستعملها الأجداد في المنزل كتابل أساسي ومصدر طعام أساسي كوجبة خفيفة جاهزة التحضير لما تحتويه دقة السمسم والفول من مصادر غذائية غنية للإنسان وفوائد ولأنها سريعة التحضير ويمكن تخزينها بكل سهولة فكانوا يأكلونها مع البقسماط أو الخبز بكل بساطة فهي من اكثر الأطعمة للقضاء علي الصداع والأنيميا.

طريقة تحضير دقة السمسم والفول السوداني

تعتبر دقة السمسم اسرع وجبه خفيفة وتابل أساسي ودواء يمكنك عمله في دقيقتين فقط:

مكونات دقة السمسم:

نصف كيلو سمسم منقي جيدا بعيدا عن الشوائب .

نصف كيلو فول سوداني محمص جيداً.

كوب شاي من الكزبرة الناشفة أو حصي الكزبرة أو بذور الكزبرة كما تسمونها.

نحضر وعاء نحمص به السمسم لمدة خمس دقائق علي النار مع التقليب جيداً حتي يتغير لنه إلى ذهبي جميل، ثم نركن السمسم حتي يبرد قليلاً ونحضر مطحنة ونضع بها مقدار الفول السوداني ونطحنه جيداً حتي يصبح ناعم ونضعه في وعاء ونقوم بطحن السمسم والكزبرة بنفس الطريقة ونضعهم في نفس وعاء الفول السوداني ونقلبهم جيدا.

نضع الخليط المطحون من دقة السمسم والفول السوداني في وعاء محكم الغلق جيداً حتي لا يدخله ماء أو رطوبة فتعمل علي تكتل الخليط ويصبح كأنه معجون فرجاء الحفاظ علي إغلاق الإناء جيدا للحفاظ من دخول الهواء أو بخار الماء أو الرطوبة.

فوائد دقة السمسم والفول السوداني

تستخدم دقة السمسم كوجبة غذائية متكاملة لما تحتويه من عناصر غذائية رائعة ومفيدة لبنيان الجسم.

تحتوي الدقة علي الكزبرة وتعمل الكزبرة علي القضاء وعلاج الصداع المزمن.

يحتوي السمسم علي زيت السمسم وزيوت آخري مفيدة للجسم.

مصدر مهم للبروتين لما يحتويه الفول السوداني علي مصدر غني بالبروتين.

هي وجبة مثالية لمكافحة السرطان.

تعزز من صحة الشعر لان غذاء الإنسان عامل هام يعود بالنتيجة علي البشرة والشعر.

السيطرة علي مرض السكري.

يعزز القوة الجنسية وزيادة الخصوبة للرجال.

يعزز صحة العظام ويقويها.

يقوي عضلة القلب.

طحن الفول مع السمسم والكزبرة يعزز من فوائدهم الكثيرة في تعزيز صحة الجلد.

تحسين الهضم والقضاء علي عسر الهضم.

يحتوي زيت الفول السوداني علي الكثير من الأحماض الغنية بضبط ضغط الدم وضبط مستوي سكر الدم فتعتبر دقة الفول السوداني والسمسم من أفضل الوجبات علي الإطلاق.