الأرز باللبن المصري حضريه بكل تكاته زي المحلات

الأرز باللبن المصري يعد من أشهر الحلويات التي تقدم بكثرة في الدول العربية وبالأخص في المطبخ المصري، وكل سيدة مصرية تعتمد على عملها في مطبخها لسهولة تحضيرها ولأن مكوناتها متواجدة في كل مطبخ وتعتبر حلوى غير مكلفة وسريعة التحضير والكثير من الأطفال والكبار يحبونها بكثرة، واليوم من خلال موقعنا ستحضرها بالخطوات مثل المحلات التي تبيعها وسوف نحضر المكونات بكل دقة. مكونات ومقادير الأرز باللبن: كيلو ونصف حليب دسم أو كيلو حليب ونصف لتر من الماء.

كوب من الأرز المصري.

فانيليا أو ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

مكسرات على حسب الرغبة.

زبيب وجوز هند مبشور. طريقة تحضير الارز باللبن بالخطوات: مكونات ومقادير الأرز باللبن:طريقة تحضير الارز باللبن بالخطوات: في الأول قومي بغسل الأرز جيدا، ثم حضري بولة عميقة وضعي بها الأرز وبه ماء وقومي بنقعه لمدة ساعة. الخطوة التالية حضري إناء عميق وضعي به الحليب حتى يتم الغليان وبعدها قومي بتصفية الأرز وضعيه على الحليب مع التقليب المستمر. ضعي السكر والفانيليا أو ماء الزهر ثم قلبيه جيدا واستمري بالتقليب وقومي بتهدئة النار عليه. الخطوة التالية حضري كوب من الماء الفاتر وقلبي بها النشا والكريم شانتيه حتى يتم ذوبانها تماما وضعيها على الحليب الأرز وقلبيه جيدا. بعدها نتركها حتى تبرد تماما، و فرغيها في أطباق صغيرة، وبعد أن تبرد نضع فوقها الزبيب وجوز الهند والمكسرات على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير المهلبية بالشكولاتة: طريقة تحضير المهلبية بالشكولاتة: تعتبر المهلبية من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها بكل سهولة بدون مجهود ويتم تحضيره في أقل من ربع ساعة وتعتبر مكوناته متواجدة في كل بيت، سنوضح المكونات وطريقة التحضير بالخطوات. مكونات المهلبية بالشكولاتة: كيلو ونصف حليب دسم أو كيلو حليب ونصف لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من القشطة.

فانيليا أو ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء فاتر لذوبان النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

أثنان ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

مكسرات على حسب الرغبة.

زبيب وجوز هند مبشور. كيفية التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل مكونات المهلبية بالشكولاتة: الوسوم

الأرز باللبن المصري يعد من أشهر الحلويات التي تقدم بكثرة في الدول العربية وبالأخص في المطبخ المصري، وكل سيدة مصرية تعتمد على عملها في مطبخها لسهولة تحضيرها ولأن مكوناتها متواجدة في كل مطبخ وتعتبر حلوى غير مكلفة وسريعة التحضير والكثير من الأطفال والكبار يحبونها بكثرة، واليوم من خلال موقعنا ستحضرها بالخطوات مثل المحلات التي تبيعها وسوف نحضر المكونات بكل دقة. مكونات ومقادير الأرز باللبن: كيلو ونصف حليب دسم أو كيلو حليب ونصف لتر من الماء.

كوب من الأرز المصري.

فانيليا أو ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

مكسرات على حسب الرغبة.

زبيب وجوز هند مبشور. طريقة تحضير الارز باللبن بالخطوات: مكونات ومقادير الأرز باللبن:طريقة تحضير الارز باللبن بالخطوات: في الأول قومي بغسل الأرز جيدا، ثم حضري بولة عميقة وضعي بها الأرز وبه ماء وقومي بنقعه لمدة ساعة. الخطوة التالية حضري إناء عميق وضعي به الحليب حتى يتم الغليان وبعدها قومي بتصفية الأرز وضعيه على الحليب مع التقليب المستمر. ضعي السكر والفانيليا أو ماء الزهر ثم قلبيه جيدا واستمري بالتقليب وقومي بتهدئة النار عليه. الخطوة التالية حضري كوب من الماء الفاتر وقلبي بها النشا والكريم شانتيه حتى يتم ذوبانها تماما وضعيها على الحليب الأرز وقلبيه جيدا. بعدها نتركها حتى تبرد تماما، و فرغيها في أطباق صغيرة، وبعد أن تبرد نضع فوقها الزبيب وجوز الهند والمكسرات على حسب الرغبة وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير المهلبية بالشكولاتة: طريقة تحضير المهلبية بالشكولاتة: تعتبر المهلبية من الحلويات السريعة التي يتم تحضيرها بكل سهولة بدون مجهود ويتم تحضيره في أقل من ربع ساعة وتعتبر مكوناته متواجدة في كل بيت، سنوضح المكونات وطريقة التحضير بالخطوات. مكونات المهلبية بالشكولاتة: كيلو ونصف حليب دسم أو كيلو حليب ونصف لتر من الماء.

ملعقة كبيرة من القشطة.

فانيليا أو ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء فاتر لذوبان النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

أثنان ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

مكسرات على حسب الرغبة.

زبيب وجوز هند مبشور. كيفية التقديم على وظائف الهيئة العامة للنقل مكونات المهلبية بالشكولاتة:

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