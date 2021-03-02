بطريقة المطاعم الذ طريقة لعمل سندوتشات الكبدة الاسكندراني بتتبيلة خطيرة

تعتبر الكبدة من اشهي الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الناس وخصوصاً الأطفال، فتعد من الوجبات السهله في التحضير، كما انها تتميز بمكوناتها البسيطه والمتوفره في كل بيت، فيمكن تحضيرها مع المكرونه او الأرز، وأيضاً يمكن إعدادها داخل الساندوتشات مع سلطة الطحينه والبطاطس المحمره، كما اننا نلاحظ كثرة البحث حول طرق مختلفة لاعدادها مثل المحلات بالظبط، إذن سوف نستعرض لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبده بطريقة المطاعم. طريقة عمل سندوتشات الكبدة طريقة عمل سندوتشات الكبدة المقادير: عدد ½ كيلو من الكبده

عدد 3 فصوص من الثوم المطحون

عدد 3 ملعقه من الكمون

عدد 3 ملعقه من الخل

عدد 2 ملعقه من الزيت

عدد 1 ملعقه من الكزبره المطحونه

عدد 1 ملعقه من البقدونس المطحون

عدد ¼ ملعقه من الفلفل

عدد 1 حبه من الطماطم

عدد 1 حبه من البصل

عدد 1 حبه من الفلفل الاخضر

عدد 1 حبه من الفلفل الاحمر

عدد 1 حبه من الليمون المعصور

عدد 3 رغيف من الخبز طريقه تحضير سندوتشات الكبدة نقوم بتحضير وعاء كبير ثم نضع داخله الكبده، ثم يتم تقطيعها شرائح

يتم اضافة كلا من الليمون، والكزبره، والكمون، والثوم، والخل، والفلفل، ثم يتم خلطهم جميعاً مع الكبده، ثم نتركها جانباً لمدة ساعة علي الاقل، ويفضل تركها ليله كامله، وذلك حتي يتم تتبيلها بشكل جيد.

نحضر مقلاه ثم نضع داخلها الزيت، ويتم وضعها علي نار عاليه، ونقوم بوضع الكبده والتتبيله معها، ونقلبها حتي يتغير لونها ونلاحظ انها جفت.

نقوم بتقطيع البصل، والفلفل الاخضر، والاحمر، والطماطم الي شرائح، ثم يتم اضافتها علي الكبده، ونقلبها جيداً حتي تنضج.

نحضر الطبق الخاص بالتقديم ونضع به الكبده، ونضيف اليه القليل من عصير الليمون.

نقوم باحضار الخبز ونضع داخله الكبدة والقليل من البقدونس. اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد إيداع فى حسابات المستفيدين 1442 برقم الطلب طريقه تحضير سندوتشات الكبدة الوسوم

تعتبر الكبدة من اشهي الوجبات السريعة التي يحبها الكثير من الناس وخصوصاً الأطفال، فتعد من الوجبات السهله في التحضير، كما انها تتميز بمكوناتها البسيطه والمتوفره في كل بيت، فيمكن تحضيرها مع المكرونه او الأرز، وأيضاً يمكن إعدادها داخل الساندوتشات مع سلطة الطحينه والبطاطس المحمره، كما اننا نلاحظ كثرة البحث حول طرق مختلفة لاعدادها مثل المحلات بالظبط، إذن سوف نستعرض لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبده بطريقة المطاعم. طريقة عمل سندوتشات الكبدة طريقة عمل سندوتشات الكبدة المقادير: عدد ½ كيلو من الكبده

عدد 3 فصوص من الثوم المطحون

عدد 3 ملعقه من الكمون

عدد 3 ملعقه من الخل

عدد 2 ملعقه من الزيت

عدد 1 ملعقه من الكزبره المطحونه

عدد 1 ملعقه من البقدونس المطحون

عدد ¼ ملعقه من الفلفل

عدد 1 حبه من الطماطم

عدد 1 حبه من البصل

عدد 1 حبه من الفلفل الاخضر

عدد 1 حبه من الفلفل الاحمر

عدد 1 حبه من الليمون المعصور

عدد 3 رغيف من الخبز طريقه تحضير سندوتشات الكبدة نقوم بتحضير وعاء كبير ثم نضع داخله الكبده، ثم يتم تقطيعها شرائح

يتم اضافة كلا من الليمون، والكزبره، والكمون، والثوم، والخل، والفلفل، ثم يتم خلطهم جميعاً مع الكبده، ثم نتركها جانباً لمدة ساعة علي الاقل، ويفضل تركها ليله كامله، وذلك حتي يتم تتبيلها بشكل جيد.

نحضر مقلاه ثم نضع داخلها الزيت، ويتم وضعها علي نار عاليه، ونقوم بوضع الكبده والتتبيله معها، ونقلبها حتي يتغير لونها ونلاحظ انها جفت.

نقوم بتقطيع البصل، والفلفل الاخضر، والاحمر، والطماطم الي شرائح، ثم يتم اضافتها علي الكبده، ونقلبها جيداً حتي تنضج.

نحضر الطبق الخاص بالتقديم ونضع به الكبده، ونضيف اليه القليل من عصير الليمون.

نقوم باحضار الخبز ونضع داخله الكبدة والقليل من البقدونس. اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة وموعد إيداع فى حسابات المستفيدين 1442 برقم الطلب طريقه تحضير سندوتشات الكبدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة المطاعم الذ طريقة لعمل سندوتشات الكبدة الاسكندراني بتتبيلة خطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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