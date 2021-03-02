كولاجين طبيعي للبشرة فوق الثلاثين كولاجين رهيب في شد التجاعيد

كولاجين طبيعي للبشرة فوق الثلاثين، حيث تتعرض البشرة مع تقدم العمر إلى ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، حل تلك المشكلة أصبح الآن في غاية السهولة حيث يمكن الحصول على نعومة فائقة للبشرة وتفتيح فوري وشد تجاعيد بخطوة بسيطة وقناع مميزة هو ثورة في عالم التجميل والمنتجات التجميلية.

كولاجين منزلي يمكن تحضيره بسهولة في المنزل من أجل الحصول على بشرة مشدودة في 5 دقائق فقط، بعيدًا كل البعد عن المنتجات والمركبات الصناعية التي تلحق الضرر بالبشرة، كما أن الكولاجين الطبيعي مكوناته متوفرة في المنزل وغير مكلفة على الإطلاق.

كولاجين للبشرة طبيعي يغني كل سيدة عن اللجوء إلى العمليات الجراحية والحقن لشد البشرة وشد التجاعيد، حيث إن ماسك الكولاجين الطبيعي في المنزل هو بمثابة البوتكس حيث يمنح بشرتك النضارة ويجعل الوجه ممتلئ ومشدود مثل حقن البوتكس تمامًا ولكن بمواد طبيعية وآمنة.

كولاجين طبيعي للوجه

يعد البيض من المواد الطبيعية الممتازة التي تعمل على شد التجاعيد والتفتيح الفوري والحصول على وجه أملس ناعم ومن أجل تحضير أفضل كولاجين للوجه سوف نحتاج إلى الآتي:

بياض بيضة واحدة متوسطة الحجم.

5 نقط من عصير الليمون.

نحضر بولة نظيفة ونضع بها بياض البيضة وعليها الليمون مع الحرص جيدًا على الخلط لكن ننتبه إلى أننا لا نصل إلى مرحلة حدوث رغوة في الخليط يكون الخلط على خفيف فقط. نغسل الوجه بالماء ونجففه جيدًا وباستخدام فرشاة نظيفة أو أصابع الأيدي نقوم بفرد ماسك الكولاجين الطبيعي على الوجه. نترك الكولاجين على الوجه حتى يجف تمامًا. نغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ على الفور أن الوجه أصبح منتفخًا ومشدودًا وذو ملمس ناعم. نقوم بتطبيق ماسك الكولاجين مرتين في الأسبوع. الانتباه إلى ضرورة عمل الماسك ليلاً بعيدًا عن الضوء لأن الليمون يقوم بعمل بقع في الوجه إذا تعرض لأشعة الشمس.

طريقة تحضير أقوى كولاجين للبشرةفوائد كولاجين البيض والليمون للوجه

يعمل الكولاجين الطبيعي المكون من البيض والليمون على شد البشرة وإزالة التجاعيد والعمل على تخفيف آثار تقدم العمر، كما أن الليمون يحتوي على مضادات أكسدة تحارب أي مشاكل بالبشرة كالبقع الداكنة والغامقة ويعمل على تفتيح البشرة بالإضافة إلى أن الليمون يعمل على ترطيب البشرة ترطيب مثالي ويعطي نعومة للبشرة مثالية.