طريقة عمل صينية البسبوسة الشهية واللذيذة مثل أكبر المحلات في المنزل

طريقة عمل صينية البسبوسة اللذيذة والتي لا يوجد أي شخص كبير كان او صغير لا يستمتع ويعشق مذاقها الرائع واللذيذ وتعد حلوي البسبوسة من اشهر الحلويات الشرقية وتعد طريقة اعدادها سهلة للغاية وبسيطة ولا تحتاج للمزيد من الوقت والمجهود أو المكونات في اعدادها ولن يأخذ إعدادها سوي ما يقرب من الساعة فقط.

كما ذكرنا أن البسبوسة من الحلويات المحببة لدى الجميع، وطريقة عملها بسيطة ولا تأخذ وقت في تحضيرها،ويمكننا أن نزينها بالمكسرات أو القشدة أوالشيكولاتة مثل محلات الحلواني لنغير في طعمها وشكلها وطريقة تقديمها لأفراد الأسرة، وأن البسبوسة تحتوي على دقيق السميد والزبادي والسكر فتعطي الطاقة اللازمة للجسم ويمكننا وضع السوداني عليها كي نزيد من القيمة الغذائية لها ونستمتع بطعمها اللذيذ الشهي.

يتم تحضير 2 كوب سميد.

2 كوب من الزبادي.

ربع كوب زيت ذرة نباتي.

3 ملاعق جوز هند مبشور.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مكسرات للتزيين.

في البداية يجب أن يتم تحضير الشربات الذي ستسقي به البسبوسة وذلك حتى تكون باردة عند وضعها عليها.

يتم تحضيرها من خلال أضافة كوب ماء مع كوب وربع سكر ناعم على النار مع التقليب حتى الغليان إضافة القليل من الفانيليا مع ملعقة عصير ليمون، ويترك قليلا للغليان مرة اخرى، ثم يرفع من على النار ويترك جانبا.

في وعاء عميق نضيف نبدأ بإضافة سميد البسبوسة مع جوز الهند والسكر والبيكنج بودر والملح وقم بالتقليب جيدا له.

ابدأ بإضافة الزيت و الزبادي مع الخلط الجيد مرة اخرى.

اعجن باليد حتى تصير العجينة لينة.

في صينية الفرن قم بدهنها بالسمن وابدا بوضع السميد المعد بها.

قطع البسبوسة على إشكال كما ترغب وزينيها بالمكسرات.

اترك الصينية لترتاح قليلا حوالي ربع ساعة.

ادخل الصينية للفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة.

اتركها بالفر وتابعها حتى يحمر وجهها.

تخرج من الفرن وتسقى بالشربات مباشرة.

اتركها حتى تبرد وبالهنا والشفا.

كما يمكن اعداد صينية البسبوسة بالقشطة بالمكونات السابقة بالإضافة إلى إحضار علب القشطة الجاهزة من السوبر ماركت و يتم خفقها بالمضرب جيدا ويتم وضع نصف السميد الصينية ويسكب عليها القشطة وتوضع باقي كمية السميد فوقها، وتستكمل باقي الخطوات السابقة.

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طريقة عمل صينية البسبوسةطريقة تحضير صينية البسبوسة