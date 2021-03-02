كيف يمكن تشخيص التهاب اعصاب الرقبة وكيف يمكن التقليل من خطر الاصابة، والتهاب اعصاب الرقبة من الامور الشائعة خصوصاً عند كبار السن.

يحدث التهاب اعصاب الرقبة او التواء العصب نتيجة التهاب او تضرر او انضغاط في جذور الاعصاب الموجودة في فقرات الرقبة، ما يتسبب في مشاكل عصبية عدة.

قبل البحث في كيفية تشخيص التهاب اعصاب الرقبة والتقليل من خطر الاصابة به، نستعرض وبشكل موجز لأسباب واعراض هذا الالتهاب فوق معلومات حصلنا عليه من موقع "ويب طب.

اسباب واعراض التهاب اعصاب الرقبة

هناك العديد من الاسباب التي تقف وراء التهاب اعصاب الرقبة وهي:

فتق اقراص الرقبة: الناجم عن تعرض الاقراص الموجودة بين الفقرات للضرر. وغالباً ما يكون بسبب القيام بالانشطة التي تتضمن الالتواء والحمل والدمفع.

التضيق النقبي: هو تضيق في النقب الذي تعبره جذور الأعصاب لتخرج من العمود الفقري نتيجة التقدم بالسن او تشكل نتوءات عظمية، ما يشكل ضغطاً على جذور الأعصاب.

كسر الفقرات: الناجم عن انزلاق الفقرات.

التهابات العمود الفقري الموضعية او الالتهابات الجهازية.

الاورام بشكليها الحميد والخبيث.

اللحمانية: وهو مرض نادر يسبب ظهور كتل تسمى بالأورام الحبيبية على العديد من أعضاء الجسم، منها الفقرات.

ونتيجة التهاب اعصاب الرقبة، فإن الشخص المصاب قد يعاني من الاعراض التالية:

ألم حاد في الظهر والأكتاف والذراعين والساقين.

زيادة الألم عند القيام بحركات مختلفة مثل السعال.

ضعف الساقين والذراعين.

الوخز والتنميل في اليدين والأصابع.

فقدان الإحساس في اليدين.

كيف يمكن تشخيص التهاب اعصاب الرقبة وكيف يمكن التقليل من خطر الاصابة

يعمد الطبيب المختص لإجراء العديد من الفحوصات الضرورية للكشف عن التهاب اعصاب الرقبة، ومنها الفحص السريري وإخضاع المريض للأشعة التخصصية التي تشمل انواعاً مختلفة منها الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.

كما يمكن نشخيص التهاب اعصاب الرقبة من خلال تخطيط كهربائية العضل لتحديد ما إذا كان العصب يقوم بوظيفته بشكل صحيح.

وللأسف، لا يمكن الوقاية نهائياً من التهاب اعصاب الرقبة، لكن يمكن تقليل خطر الاصابة بها من خلال اتباع النصائح التالية: