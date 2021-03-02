اقوي خلطة لتبييض الرقبة والجسم كله والمناطق الداكنة والنتيجة من أول أستعمال

تبحث الكثير من السيدات والفتيات حول العالم على طريقة فعالة لتبيض الرقبة والجسم، حيث تعاني الكثير من السيدات والفتيات من تلك المشكلة نتيجة الوقوف في الشمس لفترات طويلة، وإصابة البشرة بالأكزيما، وأيضاً قد يرجع إسمرار هذه المنطقة نتيجة قلة النظافة الشخصية بوجه عام، لذلك سوف نقدم لكي سيداتي بعض الوصفات الطبيعية والتي يمكن الاستعانة بها في تبيض تلك المنطقة بكل سهولة.

تبييض الرقبة والجسم

من أهم الأشياء التي تدخل في تبيض تلك المنطقة هى زبدة الكاكاو الطبيعية فلها فاعلية كبيرة في التخلص من الغمقان في تلك المنطقة

طريقة الإستخدام

يوضع كمية مناسبة على الرقبة والجسم، ونقوم بتوزيعها بشكل جيد، وللحصول على أفضل النتائج يفضل استخدامها يوميا.

ينصح باستخدام هذه الوصفه لأصحاب البشرة الجافة، ويحذر أستخدمها لأصحاب البشرة الدهنية.

وصفة العسل والليمون لتبييض الرقبة والجسم

من المعروف أن الليمون له فاعلية في تفتيح الجسم بالإضافة إلى العسل الذي يعمل على ترطيبها ويمكن استخدامها كالتالي

نقوم بإحضار 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون ونضيف إليه 3 ملاعق كبيرة عسل أبيض طبيعي ونقوم بمزجهم جيداً.

نقوم بفرد الخلطة السابقة على الرقبة والجسم ونتركهم حتى ربع ساعة على الأقل، ومن ثم نقوم بشطف الجسم بماء فاتر.

تكرر هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

خل التفاح لتبييض الرقبة والجسم

أثبتت الدراسات مدى فاعلية خل التفاح في إزالة الخلايا الميتة وهذا يرجع إلى أن خل التفاح يحتوي على حمض الماليك ويمكن استخدام خل التفاح كالتالي

نحضر 4 ملاعق كبيرة من خل التفاح ومن ثم نضيف إليهم 8 ملاعق كبيرة ماء فاتر ونخلطهم جيداً.

نحضر قطعة من القطن النظيف ونقوم بغمسها في الخليط السابق ونقوم بمسح الجسم والرقبة جيداً.

نترك الخليط على الجسم والرقبة لمدة ربع ساعة، ومن ثم تغسل بماء فاتر.

تستخدم هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

يجب وضع كريم مرطب للبشرة بعد هذه الوصفة.