أقوي كريم سحري لتفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه ويساعد أيضاً على شد ترهلات الجسم 

تفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه، قد يبحث الكثير من السيدات عن خلطات ووصفات لتفتيح وتبيض البشرة، وقاموا بتجربة الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية، وشراء الكريمات والمنتجات الكيميائية عالية السعر، وقد تأتي دون فائدة، في ذلك المقال سنقدم لكم طريقة عمل كريم الأزر لتفتيح وتبييض الجسم .

طريقة عمل كريم الأزر بالصبار لتفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه طريقة عمل كريم الأزر بالصبار لتفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه كري الأزر مفيد جداً في ترطيب البشرة ونضارتها، لأنه يحتوى على مادة الكولاجين التي تغذي البشرة . مقادير عمل كريم الأزر ٣ ملاعق صغيرة من الأرز.

١ ملعقة من مسحوق قشر البرتقال المبشور صغيرة.

١ملعقة من جل الصبار كبيرة. طريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لتفتيح البشرة وشدها ضعي الأرز المطبوخ في وعاء عميق، ثم اهرسيه حتى يصبح طريًا وسميكًا، ثم أزيلي التكتلات.

أضيفي جل الصبار، ومسحوق قشر البرتقال إلى هريس الأرز، ثم اخلطي المكونات جيدًا للحصول على خليط قناع الأرز المتجانس تمامًا.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء، والمنظفات العادية لإزالة الزيوت والأوساخ التي قد تلتصق بالجلد، ثم امسحيه حتى يجف.

ضعي قناع الأرز على وجه نظيف، وجاف تمامًا واتركيه لفترة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ لكي تتخلصي تماماً من ما تبقى من القناع على البشرة، ثم جففيه بالكامل، ثم استخدمي المرطب الخاص بك للاستمتاع ببشرة منتعشة ومشرقة. مقادير عمل كريم الأزرطريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لتفتيح البشرة وشدها طريقة عمل كريم الأرز مع الزنجبيل طريقة عمل كريم الأرز مع الزنجبيل كريم الأزر يقي البشرة من أشعه الشمس، ويستخدم في تحضير مستحضرات التجميل للوقاية من أشعه الشمس . مقادير عمل كريم الأزر لترطيب البشرة وتفتيحها نصف كوب أرز.

1/2 كوب حليب جوز الهند.

ربع كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم ناعماً. طريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لحماية البشرة من التجاعيد نضع الأرز في وعاء الخلاط الكهربائي، ونطحنه كالطحين حتى يصبح ناعمًا لاستخدامه في تحضير الوصفة.

ضعي طحين الأرز وحليب جوز الهند والسكر البني، ومسحوق الزنجبيل في وعاء عميق، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس تمامًا وجاهز للاستخدام.

ضعي كمية صغيرة من خليط مقشر الأرز على يدك وضعيه على الجلد أو الجلد المراد فركه.

قومي بتدليك المنطقة بلطف بحركات مدوره لتقشير الجلد الميت.

اغسلي البشرة جيدًا بالماء والمستحضر، لإزالة بقايا الجلد، وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة وتفتيحها . مقادير عمل كريم الأزر لترطيب البشرة وتفتيحهاطريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لحماية البشرة من التجاعيد وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم طريقة عمل كريم الأزر لتفتيح وتبييض الجسم، بالخطوات للحصول على بشرة ناعمة وصحية ومشرقة. طريقة شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار الوسوم

تفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه، قد يبحث الكثير من السيدات عن خلطات ووصفات لتفتيح وتبيض البشرة، وقاموا بتجربة الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية، وشراء الكريمات والمنتجات الكيميائية عالية السعر، وقد تأتي دون فائدة، في ذلك المقال سنقدم لكم طريقة عمل كريم الأزر لتفتيح وتبييض الجسم .

طريقة عمل كريم الأزر بالصبار لتفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه طريقة عمل كريم الأزر بالصبار لتفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه كري الأزر مفيد جداً في ترطيب البشرة ونضارتها، لأنه يحتوى على مادة الكولاجين التي تغذي البشرة . مقادير عمل كريم الأزر ٣ ملاعق صغيرة من الأرز.

١ ملعقة من مسحوق قشر البرتقال المبشور صغيرة.

١ملعقة من جل الصبار كبيرة. طريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لتفتيح البشرة وشدها ضعي الأرز المطبوخ في وعاء عميق، ثم اهرسيه حتى يصبح طريًا وسميكًا، ثم أزيلي التكتلات.

أضيفي جل الصبار، ومسحوق قشر البرتقال إلى هريس الأرز، ثم اخلطي المكونات جيدًا للحصول على خليط قناع الأرز المتجانس تمامًا.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء، والمنظفات العادية لإزالة الزيوت والأوساخ التي قد تلتصق بالجلد، ثم امسحيه حتى يجف.

ضعي قناع الأرز على وجه نظيف، وجاف تمامًا واتركيه لفترة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الدافئ لكي تتخلصي تماماً من ما تبقى من القناع على البشرة، ثم جففيه بالكامل، ثم استخدمي المرطب الخاص بك للاستمتاع ببشرة منتعشة ومشرقة. مقادير عمل كريم الأزرطريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لتفتيح البشرة وشدها طريقة عمل كريم الأرز مع الزنجبيل طريقة عمل كريم الأرز مع الزنجبيل كريم الأزر يقي البشرة من أشعه الشمس، ويستخدم في تحضير مستحضرات التجميل للوقاية من أشعه الشمس . مقادير عمل كريم الأزر لترطيب البشرة وتفتيحها نصف كوب أرز.

1/2 كوب حليب جوز الهند.

ربع كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم ناعماً. طريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لحماية البشرة من التجاعيد نضع الأرز في وعاء الخلاط الكهربائي، ونطحنه كالطحين حتى يصبح ناعمًا لاستخدامه في تحضير الوصفة.

ضعي طحين الأرز وحليب جوز الهند والسكر البني، ومسحوق الزنجبيل في وعاء عميق، ثم اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس تمامًا وجاهز للاستخدام.

ضعي كمية صغيرة من خليط مقشر الأرز على يدك وضعيه على الجلد أو الجلد المراد فركه.

قومي بتدليك المنطقة بلطف بحركات مدوره لتقشير الجلد الميت.

اغسلي البشرة جيدًا بالماء والمستحضر، لإزالة بقايا الجلد، وسوف تلاحظين الفرق في شد البشرة وتفتيحها . مقادير عمل كريم الأزر لترطيب البشرة وتفتيحهاطريقة تحضير واستخدام كريم الأزر لحماية البشرة من التجاعيد وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم طريقة عمل كريم الأزر لتفتيح وتبييض الجسم، بالخطوات للحصول على بشرة ناعمة وصحية ومشرقة. طريقة شحن شدات ببجي مجانا الموسم 17 وطريقة ربح 100 دولار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي كريم سحري لتفتيح وتبييض الجسم وتنعيمه وترطيبه ويساعد أيضاً على شد ترهلات الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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