سر تطويل الشعر في أقل من شهر واحد بهذه الوصفة الفعالة قومي بتجربتها

سر تطويل الشعر في أقل من شهر واحد يبحث عنه كثيرين، حيث أن العناية بالشعر وجماله تعد من أهم الأمور في حياة جميع الفتيات، حيث أن الشعر هو أهم علامات الأنوثة والجمال، ولذلك يجب أن يكون دائماً في مظهر صحي ولامع، وينصح بالابتعاد عن الصبغات واستخدام أدوات الحرارة باستمرار لأن هذا يدمر الشعر ويدمره مع الوقت، وسوف نستعرض معكم بعض الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر والحصول عليه صحي وجذاب في أسرع وقت ممكن، فهي فعالة ومجربة وآمنة تماماً لأنها مكونة من مكونات طبيعية، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة أبداً لأن كل المكونات موجودة في البيت.

سر تطويل الشعر في أقل من شهر واحد

عند إتباع هذه الوصفة ستجدوا سر تطويل الشعر، وإننا نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة.

ثلاثة ملاعق كبار من الكركم.

كوب واحد من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من العسل النحل.

مكونات وصفة تطويل الشعر

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بتوزيعه على فروة الرأس وندلكها بحركات دائرية جيداً، ونترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو جيداً بالطريقة المعتادة، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت ممكن.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر

تعتمد هذه الوصفة على الأرز بشكل أساسي، حيث نحتاج إلى ما يلي:

نصف كوب من الأرز.

2 كوب من الماء.

نقوم بوضع الأرز في كمية الماء المذكورة، ونتركه منقوع لمدة ربع ساعة على الأقل، وبعد ذلك نقوم بتصفية الأرز، ونستخدم الماء، ونغسل الشعر به، ثم نقوم بتدليك الفروة بشكل جيد، ونتركه على الشعر بعض الوقت، ثم نقوم بغسله كالمعتاد بالماء والشامبو، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

يجب اتباع نظام غذائي صحي، لأن التغذية السليمة من أهم العوامل التي تساعد على تطويل الشعر وتقويته.

الإكثار من الخضار الورقي وبالأخص الجرجير والسبانخ، لأنهم بهم العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر.

الإكثار من شرب الماء.

الابتعاد عن استخدام الحرارة على الشعر وتجنبها لأنها تدمره.

استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوع الشعر.

عدم النوم بالشعر مفكوك، يجب ربطه قبل النون لتجنب الهيشان.

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