طريقة عمل البشاميل بطريقة سهلة وسريعة

يعد البشاميل من الأشياء الرائعة التي تلجا إليها السيدات في عمل أطباقهن اللذيذة فهو يضفي طعما لذيذا وشكلا رائع علي الطعام حيث يستخدم لتزين الكثير من المأكولات مثل المعكرونة واللازانيا يعد البشاميل من الاطباق سهل التحضير ولاتتطلب وقتا كبيرا وتستخدم فيه عدة مقادير يجب عند تحضير البشاميل مراعاة كميات المقادير حيث يجب الموازنة في المكونات والمقادير المستخدمة كي لايكون الباشميل كثيفا بشكل كبير.المكونات
- نصف علبة من الزبدة أو أربع ملاعق منها.
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- خمسة أكواب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل والاوريجانو.
- ضعي الحليب علي النار في قدر الذي تريدين تحضير البشاميل فيه.
- أضيفي إلى الحليب القليل من الزبدة مع الملح والفلفل حسب الرغبة.
- حركي المقادير التي اضفتيها في الوعاء بشكل جيد.
- اتركي الوعاء علي نار هادية.
- ضعي الدقيق والحليب بالخلاط واخلطيهم مع بعضهم بشكل جيد.
- ضعي الخليط الذي حضرتيه الي النار وحركيه حتي يصبح كثيفا.
- يمكنك اضافة جبنة موزاريلا والهيل المطحون والثوم الي البشاميل لااضافة نكهة مميزة.
يعد صلصة البشاميل مع الزيت من المحبب لدي الكثير لذلك سوف نتعرف على طريقة احضرة بطريقة سهلة من خلال هذا المقال.المكونات
- ست ملاعق من الزيت
- ملعقتان من الزبدة كبيرتان.
- ست ملاعق من الدقيق.
- خمسة أكواب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- في وعاء سميك سخني الزيت على نار هادئة ثم أضيفي الدقيق وقلبيه بملعقة خشبية إلى أن يصبح ذهبي اللون.
- أضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب بمضرب إلى أن تحصلي علي صلصة سميكة القوام.
- عندما تصبح الصلصة كثيفة أطفئي النار ثم أضيفي الزبدة.
يعد عمل المعكرونة بالبشاميل من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة.المكونات
- كيس من المعكرونة.
- ضعي ملح حسب الرغبة.
- حبة من البصل واحدة.
- معلقتان من الزيت كبيرتان.
- حبة من الطماطم الطازجة.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- فصان مهروسان من الثوم.
- ملعقتان من البندورة.
- البشاميل المحضر مسبقا.
- ضعي المعكرونة في وعاء واسلقيها في الماء لمدة لاتتجاوز العشر دقائق.
- ضعي الملح علي المعكرونة.
- افرمي البصلة بشكل ناعم ودعيها تتقلب مع الزيت في وعاء.
- أضيفي اللحمة المفرومة والطماطم بعد فرمها إلى البصل.
- ضعي الثوم ورب البندورة فوق الخليط وامزجي المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ضعي بعض الخضار مثل الجزر والبازيلاء والكوسا والذرة فوق المزيج السابق أن أحببت ذلك فهي تضفي طعم لذيذا لمعكرونة.
- قلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس جيد.
- ضعي المعكرونة المسلوقة في صينية واضيفي البشاميل المحضر مسبقا اليها حتي تتغطي كامل.
- ضعي طبقة اللحمة فوق المعكرونة بالبشاميل وافرديها جيدا.
- ضعي البشاميل مرة اخري علي الوجة وضعي الجبنة الموزاريلا.
- ضعي الصينية في الفرن حتى تتحمر وتصل للون الذهبي.
المعكرونة بالدجاج من الاكلات المميزة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص حيث يحبها صغار السن والكبار وتبحث عن طريقة صنعها كل سيدة لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.المكونات
- أربعة من صدور الدجاج مقطعين مكعبات صغيرة.
- مئتان وخمسون غراما من المعكرونة.
- ربع أصبع من الزبدة.
- كوب من صلصة بشاميل.
- كوب من الفطر المقطع قطعا صغيرة.
- كوبان من جبن الموزاريلا المبشورة.
- ملح وفلفل حسب الرغبة.
- اسلقي المعكرونة في وعاء علي النار مع رشة ملح.
- حضري الدجاج في وعاء واقلي مكعبات الدجاج بالزبدة مع إضافة رشة فلفل ورشة ملح حتى يصبح لونها ذهبي.
- ارفعي القدر علي النار واضيفي لي المكونات الفطر وصلصة البشاميل والمعكرونة المسلوقة واخلطيهم مع بعضهم البعض.
- ضعي الخليط بصينية بشكل متساوي ووزعي الجبنة علي الوجه.
- ادخلي الصينية على الفرن عشر دقائق حتى تذوب الجبنة.
- طريقة عمل كبة تركية مسلوقة بطريقه شهيه
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يعد البشاميل من الأشياء الرائعة التي تلجا إليها السيدات في عمل أطباقهن اللذيذة فهو يضفي طعما لذيذا وشكلا رائع علي الطعام حيث يستخدم لتزين الكثير من المأكولات مثل المعكرونة واللازانيا يعد البشاميل من الاطباق سهل التحضير ولاتتطلب وقتا كبيرا وتستخدم فيه عدة مقادير يجب عند تحضير البشاميل مراعاة كميات المقادير حيث يجب الموازنة في المكونات والمقادير المستخدمة كي لايكون الباشميل كثيفا بشكل كبير.المكونات
- نصف علبة من الزبدة أو أربع ملاعق منها.
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- خمسة أكواب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح والفلفل والاوريجانو.
- ضعي الحليب علي النار في قدر الذي تريدين تحضير البشاميل فيه.
- أضيفي إلى الحليب القليل من الزبدة مع الملح والفلفل حسب الرغبة.
- حركي المقادير التي اضفتيها في الوعاء بشكل جيد.
- اتركي الوعاء علي نار هادية.
- ضعي الدقيق والحليب بالخلاط واخلطيهم مع بعضهم بشكل جيد.
- ضعي الخليط الذي حضرتيه الي النار وحركيه حتي يصبح كثيفا.
- يمكنك اضافة جبنة موزاريلا والهيل المطحون والثوم الي البشاميل لااضافة نكهة مميزة.
يعد صلصة البشاميل مع الزيت من المحبب لدي الكثير لذلك سوف نتعرف على طريقة احضرة بطريقة سهلة من خلال هذا المقال.المكونات
- ست ملاعق من الزيت
- ملعقتان من الزبدة كبيرتان.
- ست ملاعق من الدقيق.
- خمسة أكواب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- في وعاء سميك سخني الزيت على نار هادئة ثم أضيفي الدقيق وقلبيه بملعقة خشبية إلى أن يصبح ذهبي اللون.
- أضيفي الحليب بالتدريج مع التقليب بمضرب إلى أن تحصلي علي صلصة سميكة القوام.
- عندما تصبح الصلصة كثيفة أطفئي النار ثم أضيفي الزبدة.
يعد عمل المعكرونة بالبشاميل من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة.المكونات
- كيس من المعكرونة.
- ضعي ملح حسب الرغبة.
- حبة من البصل واحدة.
- معلقتان من الزيت كبيرتان.
- حبة من الطماطم الطازجة.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- فصان مهروسان من الثوم.
- ملعقتان من البندورة.
- البشاميل المحضر مسبقا.
- ضعي المعكرونة في وعاء واسلقيها في الماء لمدة لاتتجاوز العشر دقائق.
- ضعي الملح علي المعكرونة.
- افرمي البصلة بشكل ناعم ودعيها تتقلب مع الزيت في وعاء.
- أضيفي اللحمة المفرومة والطماطم بعد فرمها إلى البصل.
- ضعي الثوم ورب البندورة فوق الخليط وامزجي المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ضعي بعض الخضار مثل الجزر والبازيلاء والكوسا والذرة فوق المزيج السابق أن أحببت ذلك فهي تضفي طعم لذيذا لمعكرونة.
- قلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس جيد.
- ضعي المعكرونة المسلوقة في صينية واضيفي البشاميل المحضر مسبقا اليها حتي تتغطي كامل.
- ضعي طبقة اللحمة فوق المعكرونة بالبشاميل وافرديها جيدا.
- ضعي البشاميل مرة اخري علي الوجة وضعي الجبنة الموزاريلا.
- ضعي الصينية في الفرن حتى تتحمر وتصل للون الذهبي.
المعكرونة بالدجاج من الاكلات المميزة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص حيث يحبها صغار السن والكبار وتبحث عن طريقة صنعها كل سيدة لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.المكونات
- أربعة من صدور الدجاج مقطعين مكعبات صغيرة.
- مئتان وخمسون غراما من المعكرونة.
- ربع أصبع من الزبدة.
- كوب من صلصة بشاميل.
- كوب من الفطر المقطع قطعا صغيرة.
- كوبان من جبن الموزاريلا المبشورة.
- ملح وفلفل حسب الرغبة.
- اسلقي المعكرونة في وعاء علي النار مع رشة ملح.
- حضري الدجاج في وعاء واقلي مكعبات الدجاج بالزبدة مع إضافة رشة فلفل ورشة ملح حتى يصبح لونها ذهبي.
- ارفعي القدر علي النار واضيفي لي المكونات الفطر وصلصة البشاميل والمعكرونة المسلوقة واخلطيهم مع بعضهم البعض.
- ضعي الخليط بصينية بشكل متساوي ووزعي الجبنة علي الوجه.
- ادخلي الصينية على الفرن عشر دقائق حتى تذوب الجبنة.
- طريقة عمل كبة تركية مسلوقة بطريقه شهيه
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