تحضير حلوى الهريسة في المنزل بطريقة أشهى من محل الحلويات

طريقة تحضير حلوى الهريسة نقدمها لكم، حيث أن الهريسة من أطباق الحلويات الشرقية التي تنتشر على موائد البيوت العربية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث أن البيوت العربية تتنافس في عمل الحلويات داخل مطابخها وذلك لكثرة التجمعات العائلية وأيضا لاشتهاء الحلوى بعد فترات الصيام الطويلة لتعويض انخفاض السكر في الدم، ولا يوجد أشهى من الهريسة في التقديم على المائدة.

كأس دقيق أبيض.

كأس سميد.

بيضتين كبار.

1/2ملعقة فانيليا.

كأس سكر أبيض.

1/2 ملعقة بيكنج بودر.

كأس حليب.

كأس جور هند مبشور ناعم.

كأس سكر.

عصير لمونه واحدة.

كأس ماء.

ربع ملعقة فانيليا.

نقوم بإحضار وعاء، ويتم خفق البيض مع السكر ونقوم بوضع الفانيليا أثناء الخفق، نستمر في الخفق حتى نحصل على مزيج كريمي.

نقوم بوضع الدقيق والسميد مع الخفق الجيد، ثم نقوم بوضع جوز الهند المبشور مع التقليب المستمر، ثم نضيف البيكنج بودر ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.

نقوم بإحضار قالب الحلوى المخصص للفرن ثم نمسحه بالزبدة، ثم نقوم بتوزيع خليط الهريسة بشكل متساوي في القالب.

نقوم بضبط الفرن على 200 درجة مئوية، ثم نقوم بإدخال القالب في الفرن.

أثناء نضوج الهريسة نقوم بتحضير الشربات كالتالي: نضع كأس الماء في إناء على النار ثم نضيف كأس السكر، نقوم بتقليب السكر حتى الذوبان. نترك الإناء على النار حتى مرحلة الغليان ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا. نتركه يغلي من خمس إلى عشر دقائق ثم نرفعه من على النار. نتركه قليلا حتى نحصل على نفس قوام العسل. بعد التأكد من نضوج الهريسة نقوم بإخراجها من الفرن، ونقوم بوضع الشربات على الهريسة بشكل متساوي. نقوم بالتقديم في طبق التقديم.



تحضير حلوى الهريسة

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا أسهل وأبسط طريقة لتحضير حلوى الهريسة في المطبخ العربي.