وصفات كولاجين طبيعي للبشرة لتحصلي على بشرة بيضاء مشدودة

وصفات كولاجين طبيعي للبشرة نقدم مكوناته لكم، حيث أن الخدود الممتلئة أحد علامات الجمال التي تبحث عنها وتسعى إليها كل فتاة وسيدة، فهي تضيف إلى الوجه حيوية وجاذبية وتجعله أكثر شبابًا، وهناك الكثير من الطرق التي يتم من خلالها تسمين الوجه ومنها الطرق الجراحية المكلفة للغاية إلى جانب نتائجها الغير مضمونة، على عكس الوصفات الطبيعية التي تجعل البشرة صحية وتبدو طبيعية وليس لها أي أثار جانبية، لذا نستعرض معكم اليوم أهم الوصفات الطبيعية لتسمين الخدود في وقت سريع.

وصفات كولاجين طبيعي للبشرة

نقدم لكم وصفات مميزة للبشرة التي تعد بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة، لذا قومي بتجربة هذه المكونات لبشرتك وستري نتيجة خيالية.

من أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة وتغذيتها ويساعد على شدها، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تزيل السموم وتبقي بشرتك في صحة جيدة، يتم استخدامه عن طريق خلط بعض قطع البابايا ومزجها مع ملعقة صغيرة من العسل، ويتم وضع الخليط على الوجه والخدين مع التدليك لمدة 5 دقائق ويشطف هذا الخليط بعد 10 دقائق بالماء الفاتر، وتكراره بشمل يومي كل صباح.

الحليب لتفتيح البشرة

الحليب من العناصر الفعالة في تسمين الوجه وترطيبه لأنه يحتوي على البروتينات والمعادن والفيتامينات التي يمكنك الاستفادة منها لتسمين الوجه والخدين بشكل دائم، يتم الاستفادة منه عن طريق تناوله بشكل يومي أو تدليك الوجه بعض الحليب البارد لمدة 15 دقيقة، ثم تركه لأكثر من 5 دقائق وشطفه بالماء الدافئ.

الزيوت الطبيعية للبشرة

يفضل استخدام بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الأفوكادو، زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت جوز الهند لتدليك الوجه والخدين بلطف لمدة 5 دقائق بشكل أساس يوميًا، فهذه الزيوت لها قدرة كبيرة على تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يؤدي إلى تسمينها، كما ترطب البشرة وتمنحها النعومة والجمال، ويمكن أيضًا إضافة الزيوت إلى نظامك الغذائي كل يوم مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا وزيت جوز الهند في أطباق السلطة.