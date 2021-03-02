طريقة عمل طبق الكيك الاقتصادي في البيت بمكونات بسيطة

نقدم لكم طريقة عمل طبق الكيك الاقتصادي فمن منا لا يعشق تناول الحلويات من المعجنات والمخبوزات بالاخص قطعة الكيك بجانب كوب من الشاي باللبن في إفطار الصباح الباكر او عند المساء، ويعد الكيك احد المعجنات التي يتم إعدادها بطريقة سهلة للغاية وسريعة حيث لا يحتاج وقت تحضير مكوناتها وطهيها سوي ساعة تقريبا ليكون لديك صينية من الكيك المليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاج لها جسمك في الصباح الباكر.

الكيك الاقتصادى

الكيك الاقتصادى هو من أسهل أنواع أطباق الكيك التي يمكنك تحضيرها في مطبخك حيث تحتاج إلى:

3 كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق من البيكنج بودر صغيرة.

نصف كوب من الزبد اللين.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

كوب لبن حليب.

كوب ونصف سكر ناعم أو سكر بودرة.

4 بيضات.

في وعاء عميق اضف السكر مع البيض ويضرب جيدا بالمضرب الكهربائي او العادي حتى تحصل على المزيج الكريمي المطلوب.

اضف للخليط البيض مع الفانيليا ورشة ملح ونقطة عصير ليمون لتجنب أي رائحة نفاذة من البيض.

اضرب مرة اخرى بالخلاط الكهربائي حتى تمام امتزاج الخليط.

احرص على تشغيل الفرن وان يكون على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.

ابدأ بإضافة اللبن للخليط واضرب مرة اخرى.

اضف مقدار الدقيق مع البيكنج بودر للمزيج واضرب جيدا حتى تمام المزج حوالي 5 دقائق تقريبا.

اترك الوعاء قليلا حتى تجهز صينية الفرن وتقوم بدهنها بقليل من الزبد.

اسكب العجين بها بحيث لا يزيد عن ثلث حجم الصينية.

قم بادخالها الفرن الساخن وقلل حرارته قليلا.

اتركها به واحكم غلق باب الفرن لا يتسلل الهواء البارد بداخله.

لا يفتح الفرن إلا بعد مرور ثلث ساعة على الأقل واختبر العجين قبل إخراجها بوضع سن سكين في وسطها.

بعد التأكد من نضج الكيك قم باخراجها واتركها حتى تبرد، وبالهنا والشفا.

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طريقة تحضير الكيك الاقتصادي