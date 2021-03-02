الفازلين كمستحضر تجميلي بدولاب فتيات العصر تعرفي كيف تستخدمينه

الفازلين كمستحضر تجميلي بدولاب فتيات العصر تعرفي كيف تقومي باستخدامه من خلال موقعنا ثقفني، هل أصبح الفازلين من المستحضرات التجميلية التي أصابها الغبار بعد ظهور العديد من المنتجات التجميلية الحديثة؟ ذلك السؤال الذي كثرت إجاباته بين نعم ولا ولكن من خلال تلك المقالة سوف تتم الإجابة عن ذلك السؤال بشكل قطعي.

الفازلين كمستحضر تجميلي

الفازلين هو أحد مشتقات النفط ويعمل الفازلين كطبقة حاجزة على البشرة فهو يحافظ على رطوبة البشرة، أيضا من غير المعروف أن جميع المستحضرات الخاصة بترطيب ونعومة البشرة يدخل من ضمن مكوناتها الفازلين بشكله الأولي.

فوائد استخدام الفازلين بدلاً من المستحضرات التجميلية

يمكن استعمال الفازلين بعدة طرق للحصول على بشرة نضرة وناعمة وإليكم بعض الطرق:

تعاني معظم الفتيات في فصل الشتاء من جفاف منطقة الكوع والركبة ويمكن ترطيب تلك المناطق عن طريق توزيع الفازلين على تلك المناطق وتغطيتها بغطاء قطني فترة الليل.

أصحاب البشرة الحساسة والذين يعانون من تهيج البشرة والالتهابات بعد نزع الشعر فاستخدام أي كريم ترطيب سيعمل على زيادة الالتهابات لذا يمكنك استخدام الفازلين في الترطيب بدلا من تلك المنتجات الكيميائية.

نعلم ان معظم الفتيات يواجهون مشكلة ارتفاع أسعار مزيلات المكياج لذا فقد أتينا لكم بحل قليل التكلفة وهو الفازلين فيمكن استعمال الفازلين في التخلص من المكياج ولكن يجب غسل الوجه جيدا بعد استعمال الفازلين حتى لا تتراكم الأتربة على الوجه.

في الفترة الأخيرة معظم الفتيات أصبحن مهووسات بعمليات ثقب الأذن بشكل كبير، لذا إن كان لا يزال هناك ألم عند وضع أقراط الأذن فننصحكم بوضع قليل من الفازلين مكان الثقب وذلك سيعمل على انزلاق الأقراط بطريقة أسهل داخل الثقب.

للسيدات الموظفات أو الفتيات الذين خرجوا لسوق العمل، فإنهم يقضون الكثير من الوقت خارج المنزل لذا يرغبون دوما في تثبيت العطر لأطول فترة ممكنة ويمكن الوصول لذلك الهدف عن طريق وضع الفازلين على المعصم والرقبة والكوع قبل رش العطر.

وبهذا يمكنك الآن الإجابة على سؤال المقالة نعم للفازلين عدة استخدامات قد تم إغفالها عن كثير من سيدات وفتيات العصر الحديث.