10 اطعمة هتخفف من الامساك افضل من الملينات الطبية

تقريبا كلنا عانينا من الامساك في مرحلة ما في حياتنا ، وغالبا بتزيد فرصة الاصابة بالمشكلة دي بشكل اكبر مع تقدم العمر ، ولان المسهلات الطبية ليها تأثير صعب غالبا بيتهي الامر انك تبقي حاسه بعدم راحة ، ولكن لحسن الحظ ، في اطعمة كتير تقدري تاكليها ليها تأثير ايجابي على حركة الامعاء ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 10 اطعمة هتخفف من الامساك افضل من الملينات.
10 اطعمة هتخفف من الامساك:
1- البرقوق المجفف:
البرقوق المجفف او المعروف بالقراصيا ، مفيد جدا للامساك ، لانه بيحتوي على نسبة عالية من الالياف ، بتساعد على تسهيل حركة الامعاء عن طريق زيادة محتوى المية في البراز مع تحسين وزن البراز من خلال الاحماض الدهنية ، البرقوق بيحتوي كمان على مركبات فينولية خاصة وكحول سكري اسمه السوربيتول ، والاتنين بيساعدوا على تحسين صحة الجهاز الهضمي.
والبرقوق مش بس بينتج تأثير ملين خفيف ، ولكن بتحفز كمان على انتاج البكتيريا الجيدة ، والحقيقة ان الدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي بياكلوا 10 حبات برقوق بس يوميا ، حوالي 100 جرام ، بيكون عندهم حركة الامعاء افضل ، وممكن كمان تشربي عصير البرقوق لو بتحبي العصير اكتر.
2- خبز ومكرونة بالقمح الكامل:
كل انواع منتجات القمح الكامل تعتبر بدائل رائعة جدا للانواع التقليدية ، وده مش بيشمل الخبز بس لكن كمان الارز والمكرونة ، وده لان الاطعمة المصنوعة من القمح الكامل بتحتوي على نسبة عالية من الالياف غير القابلة للذوبان ، وده بيساعد على تسهيل حركة الامعاء.
بالنسبة للخبز ممكن تستخدمي كمان النوع اللي بيحتوي على مكسرات او حبوب هيديكي تأثير اقوى ، شريحتين بس من الخبز فيها 15% من نسبة الالياف الغذائية اليومية اللي الجسم محتاجها ، والنوع ده من الخبز ليه تأثير افضل بكتير من الملينات ، وهو اكتر فاعلية في تخفيف الامساك من انواع خبز القمح التانية.
3- التوت بانواعه:
التوت بانواعه الاحمر والاسود بيحتوي على نسبة عالية من المية وكتير من الالياف ، ودول معروفين جدا انهم بيخففوا من الامساك بشكل فعال ، ولان التوت بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والكالسيوم ، فبالتالي هي فاكهة صحية ومفيدة بشكل عام لاكلها بانتظام ، ولكن ضروري عدم الافراط في اكلها لانها بتحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر ، الآمن انك تاكلي منها كمية صغيرة مع الزبادي او الكريمة ، او حتى في المخبوزات.
4- الكمثرى والتفاح:
الكمثرى والتفاح ليهم فوايد كتير جدا ، مش بس لامعائك ولكن للصحة العامة ، الاتنين فيها نسبة عالية من المية وكمية عالية من الالياف ، واللي بتساعد بشكل طبيعي على حركة الامعاء ، وكمان بتحتوي على على كتير من المكونات المفيدة لصحة الامعاء.
وواحد من الالياف الموجودة في التفاح اسمها البكتين ، مفيد جدا لزيادة محتوى المية في البراز ، وده بيخلي البراز اكتر ليونة واتقل من خلال الاحماض الدهنية ، الكمثرى كمان بتحتوي على نسبة عالية من الفركتوز اللي بيحفز الامعاء والسوربيتول ، اللي يعتبر ملين خفيف.
5- البقوليات:
البقوليات هي المجموعة الغذائية اللي بتتكون من اطعمة زي العدس, الفول, الفاصوليا ، وكل الاطعمة دي مليانة بكمية ضخمة من الالياف ، كوباية واحدة من الفاصوليا المطبوخة بتحتوي تقريبا على 80% من كمية الالياف اليومية اللي محتاجها الجسم.
البقوليات بتحتوي على مزيج من انواع مختلفة من الالياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وكل الالياف دي بتساعد على تسهيل حركة الامعاء وتليين البراز ، وده بدوره بيساعد على علاج الامساك ، ولو انتي مش من محبين البقوليات انك تاكليها لوحدها كده ، ممكن تضيفيها للشوربة, السلطة, او حتى تاكليها مع الاطباق الي بتحتوي على اللحمة المفرومة.
6- الفشار:
بالظبط زي ما قريتي ، حتى الوجبة الخفيفة دي اللي بتاكليها وانتي بتتفرجي على اي فيلم ممكن تكون مفيدة في تخفيف الامساك ، الفشار منخفض جدا في السعرات الحرارية واكلة يعتبر طريقة رائعة لاضافة الياف اضافية لنظامك الغذائي ، ولكن لازم تتأكدي ان الفشار من غير زبدة ولا ملح.
7- الفواكة الحمضية:
البرتقان, اليوسفي, والجريب فروت مليانة بالالياف ، وخاصة البكتين ، اللي قولنا انه موجود في التفاح ومن الالياف المهمة ، والمكون ده موجود بشكل رئيسي في القشرة ، والفواكة الحمضية بتحتوي كمان على نارينجين ، وهو نوع من الفلافانول اللي بتحتوي على خصائص بتساعد على تخفيف الامساك.
الحمضيات كمان بتساعد القولون على افراز السوائل ، وده بينتج عنه تأثير ملين خفيف ملحوظ ، بالاضافة انه طعمها منعش وحلو ، ولانها بتحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C فهي تعتبر وجبة خفيفة صحية.
8- بذور الكتان:
بذور الكتان هي علاج معروف للامساك ، واستخدمت من زمان جدا في الطب البديل كعلاج للامساك ، وده بسبب انها بتحتوي على كل تأثيرات الملين الطبيعي لانها بتحتوي على نسبة عالية من الالياف غير القابلة للذوبان والقابلة للذوبان ، تقدري تاكلي معلقة واحدة كبيرة بس من بذور الكتان هتديكي 11% من نسبة الالياف اليومية اللي محتاجها الجسم ، بذور الكتان ممكن انها تساعد على زيادة وتحسين حركة الامعاء مع زيادة وزن البراز.
9- الكيوي:
الكيوي بيحتوي على نسبة عالية جدا من الالياف ، والدراسات اظهرت ان الاشخاص اللي بياكلوا ثمرة كيوي واحدة في اليوم لكل 30 جرام من وزن الجسم البراز عندهم هيكون لين اكتر واسهل في الاخراج ، ودراسات تانية كشفت ان اكل حبتين من الكيوي يوميا ممكن انه يحسن من صحة الامعاء.
فاكهة الكيوي بتحتوي كمان على انزيم معروف باسم الاكتينيدين ، والعنصر ده ليه قدرة على تحسين الحركة في الجهاز الهضمي ، بالاضافة ان الكيوي بيحتوي على عدد من المواد الكيميائية النباتية ، اللي بتساعد على تحسين عملية الهضم بشكل عام.
10- الخضروات الخضرا:
الخضروات الخضرا مفيدة جدا للصحة ، خضروات زي السبانخ, البروكلي, براعم بروكسل ، مش بس بتحتوي على نسبة عالية من الالياف, وحمض الفوليك, وفيتامين C, K, لكن هي بتضيف كمان لكتلة البراز ، وده بيسمح انه يمر بشكل اسهل.
السبانخ بتحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم اللي بتجذب المية للبراز وبتساعد على تليينه وبتخليه اسهل في المرور ، البروكلي بيحتوي على كمية كبيرة من السلفورافان ، وهو عنصر بيساعد على الهضم وبيساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، معظم الخضروات الورقية الخضرا بتحتوي على كتير من الالياف بالاضافة لكتير من الفوايد الصحية التانية ، عشان كده متتردديش ابدا انك تضيفيها لنظامك الغذائي يوميا.
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