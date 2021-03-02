مشروب الموكا بالشوكولاتة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

الموكا هي أحد المشروبات الساخنة التي تظهر بشكل كبير، في فصل الشتاء وهي من المشروبات التي تنتشر في جميع دول العالم وتحتوي على فوائد متعددة للجسم بسبب المكونات التي تحتوي عليها أثناء التحضير مثل اللبن والشوكولاتة ويتم تقديمها ساخنة والبعض يفضلها باردة، يحرص الأشخاص على تناول مشروب موكا في الصباح قبل الذهاب للعمل حيث يعمل على تدفئة المعدة والشعور بالدفء ويتساءل الكثير عن كيفية تحضير مشروب موكا لذلك نقوم بتحضير طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير مشروب الموكا بالشوكولاتة

الموكا هو أحد المشروبات التي انتقلت إلينا من البلاد الأوربية والتي اكتسبت شهرة كبيرة في الوطن العربي بسبب مذاقها المميز كما أنها تساعد على التركيز لذلك يزيد الإقبال عليها أثناء استذكار الدروس وأثناء فترات العمل للتركيز بسبب المكونات التي يحتوي عليها فهو عبارة عن مزيج ما بين القهوة والنسكافيه والحليب ويتم خلط المكونات معاً للحصول على مشروب الموكا ويزداد الإقبال على مشروب الموكا في فصل الشتاء حيث ترتفع شدة الحرارة به مما يساعد على الشعور بالدفء ويمكن إحضاره في الصباح بجانب البسكويت كوجبة خفيفة للإفطار للحصول على طريقة تحضير مشروب الموكا يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

المكونات:

كأس واحد من مسحوق المبيض للقهوة.

كأس واحد من السكر بني اللون.

فنجان من النسكافيه.

فنجان واحد من الحليب البودرة.

فنجان من مسحوق الكاكاو.

يسهل الخلاط الكهربائي طريقة التحضير لذلك يجب تحضير الخلاط الكهربائي أولاً ووضع كلاً من مكونات النسكافيه والسكر ومسحوق الحليب والكاكاو ومبيض النسكافيه. ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح ذو لون داكن ونحضر عبوة زجاجية بحيث تكون محكمة الغلق ونضع الخليط بها عن تحضير كوب من مشروب الموكا يتم تحضير كوب من الماء المغلي. ونضع ملعقة كبيرة من مسحوق الموكا الذي سبق تحضيره ويمكنك إضافة السكر في حاجة الرغبة بتحلية المشروب ونقوم بتقليب المشروب حتى يختلط بالماء جيداً ويصبح كثيف. في حالة الرغبة بتناول المشروب بارداً يمكنك استبدال الماء المغلي بماء بارد وتحضير مضرب يدوي للمشروبات ومزج المكونات معاً بالمضرب للحصول على مذاق رائع.

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طريقة التحضير