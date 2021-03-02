سر تحضير البيتزا الايطالية في المنزل بكل سهولة مثل المطاعم

استطاعت خبرات المطبخ الإيطالية تقديم أفضل الوجبات السريعة الموجودة حالياً في جميع دول العالم والتي لا يختلف عليها أحد حيث تعتبر إيطاليا هي بلد المنشأ للبيتزا بجميع أصنافها اللذيذة التي تظهر لنا حالياً تتميز البيتزا بمكونات سهلة ولكن ينطبق على طريقة تحضيرها مقولة السهل الممتنع فلا أحد يمكنه ضبط إعداد البيتزا بسهولة وتعد أكثر الوجبات التي يتم البحث عنها على الكثير من المواقع وموضوع اليوم هو كيفية تحضير البيتزا الإيطالية، وتتميز بأن طريقة تحضيرها تندرج نحو الوجبات السهلة إلا أنها تعتبر من السهل الممتنع فلا يستطيع أيّ شخص ضبط المقادير بشكل كامل إلا أصحاب الخبرة وليس المبتدئين وتعتبر أكثر الوجبات التي يتسائل عنها الكثير من الشباب والأمهات في برامج الطبخ المختلفة لذلك نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير البيتزا من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتزا الايطالية

البيتزا تعتبر من الوجبات السريعة التي ظهرت لأول مرة في المطبخ الإيطالي حيث تشتهر إيطاليا بالوجبات السريعة المتميزة بالمذاق الرائع الذي يتفق عليه جميع الأشخاص في مختلف الدول وهي أكثر الوجبات التي تتنافس الدول للإبداع في طريقة تحضيرها، حيث يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة حسب ثقافة كل دولة في المطبخ، تحولت البيتزا من وجبة عالمية إلى وجبة عالمية منتشرة في جميع الدول والمطاعم لا تخلو المطاعم من وجود البيتزا بكافة أصنافها ويُقبل عليها الشباب في الجامعات والأطفال وجميع الأسر ويبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير البيتزا الإيطالية لذلك نقوم بتوضيح الطريقة من خلال هذا المقال.

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر.

عبوة زبادي.

ثلاث أكواب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

رشة ملح وأخرى من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

صلصة البيتزا.

لضمان جودة البيتزا يجب نخل الدقيق أولاً والبيكنج باودر ووضعهم في طبق كبير للعجن. ونبدأ بإضافة باقي المكونات الزيت أولاً والخميرة ويفضل أن تكون خميرة فورية لإختصار الوقت. ثم نسكب كلاً من الزبادي والملح والسكر إختيار طريقة للعجن باليدين أو المعلقة ولكن الأفضل هو اليدين أثناء العجن نسكب الماء تدريجياً حتى تصبح العجينة لينة نتركها مدة لا تقل عن ساعة حتى تختمر وترتاح العجينة. تعتبر هذه الكمية مناسبة لتحضير اثنين من البيتزا متوسطة الحجم و نبدأ بتقسيم العجين ووضع كل واحدة في صينية نقوم بتوزيع الصلصة التي تم تحضيرها من قبل. ثم المكونات الأخرى من الجبنة والفلفل، نقوم بوضع البيتزا في الفرن على أن يتم تسخينه أولاً ونتركها لمدة عشرين دقيقة ويتم تقديمها ساخنة للتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

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طريقة التحضير