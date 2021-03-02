سر عمل فطيرة اللحمة اللذيذة في المنزل في ربع ساعة زي الجاهزة

فطيرة اللحمة ، تعتبر من أسرع الوجبات في تحضيرها، وهي من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر ومن حيث الإمكانيات المتوفرة في المنزل، تبحث جميع النساء على أسرع الوجبات في التحضير، تعتبر من أشهى وألذ الوجبات، وهي من الوجبات الخفيفة والشهية، وتحتوي على مكونات بسيطة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل فطيرة اللحمة اللذيذة بسهولة في المنزل زي الجاهزة.

مكونات عمل فطيرة اللحمة

تحتوي فطيرة اللحمة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبة بصلة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 قطعة من عجينة البف باستري.

200 جرام مشروم طازج مقطع .

2 ملعقة كبيرة من السمسم أو حبة البركة.

كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

صفار بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ورقة من الغار.

حب من الهيل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة اللحمة اللذيذة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به 2 ملعقة من الزيت النباتي، من ثم نضيف اللحمة المفرومة. نضيف بعد ذلك ورق الغار والبصل والهيل ونقوم بتقليب اللحمة والمكونات جيداً ثم نضيف الماء بحيث يغمر اللحمة ونتركه على النار حتى يغلي. تحضير إناء أخر ونضعه على النار ونضيف إليه السمنة وتقلب ثم نضيف الدقيق والتقليب بشكل جيد ونتركه حتى يغلي. نقوم بوضع الفطر واللحمة ونقلبه ثم نضيف الجبنة مع التقليب الجيد. نقوم برش العجينة بكمية قليلة من الدقيق ونفردها في طبق أو صينية وندهنها بالزبدة ونقوم بقص أطراف العجينة الزائدة. نقوم بوضع الحشوة ونقوم برش قطعة أخرى من العجينة بنفس الطريقة ونضعها على السطح وتقطيع الزوائد من العجينة ونغلق أطرافها وعمل ثقوب على سطحها باستخدام الشوكة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية. نقوم بعد ذلك بخفق البيضة مع الفانيليا والحليب ونسكب المزيج على الوجه ووضع السمسم أو حبة البركة ومن ثم إدخال الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 250 درجة مئوية. نخرج الصينية من الفرن وتقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.