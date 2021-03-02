أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات وإضافات لذيذة من داخل مطبخك

أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات نقدمها لكم، حيث أن البسبوسة من أشهر الحلويات العربية، يمكن لأي شخص تحضيرها وتناولها في المنزل بعدة طرق مختلفة ووضع بعض الاضافات كالبسبوسة بالقشطة والبسبوسة الزبادي، وهي من الحلويات الغنية التي تمد الجسم بالطاقة، خاصة إذا تم تحضيرها في الشتاء، ومن الممكن استخدامها في الحفلات بجانب التورتة. أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات مقادير البسبوسة

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب دقيق.

علبتان زبادي.

كوب سكر.

أربع معالق زبدة.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة بيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة فانيلا.

كوب مكسرات .

كوبان من القطر. طريقة تحضير البسبوسة بالمكسرات اخلطي الكمية المناسبة من السميد مع الكمية المناسبة من الدقيق، ثم أضيفي السكر ومسحوق الخبز وصودا الخبز.

يمزج الزبدة والفانيليا واللبن في وعاء آخر، ثم يضاف إلى مزيج السميد والطحين ويخلط جيدًا.

حضري قالب خاص وادهنيها بالزبدة.

صب الخليط في قوالب الكب كيك.

اخبزيها في فرن متوسط ​​درجة الحرارة (180) لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة.

يسكب الشراب البارد وهو ساخن ويزين بالمكسرات ويقدم. بسبوسة جوز الهند بالمكسرات طريقة تحضير البسبوسة بالمكسراتبسبوسة جوز الهند بالمكسرات المكونات 2 كوب سميد.

كوب سكر.

كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب زيت.

مغلّفان كريمة.

ملعقتان بيكنج باودر.

علبة قشطة.

نصف كوب الزبادي.

نصف علبة حليب مكثف.

ومكسرات للتزيين. طريقة التحضير في وعاء منفصل اخلطي السميد والسكر جيدًا.

بعد ذلك، أضيفي الكريمة والزبادي والزيت، ويخلط الجميع .

ضعي جوز الهند في وعاء آخر، أضيفي الكريمة والبيكنج باودر، اخلطي هذه المكونات جيدا.

ثم أضيفيها إلى خليط السميد والسكر واعجني جيدًا.

نضع العجينة على الصينية المراد خبزها، ثم نمدها بالتساوي، ثم نضعها في الفرن الساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد إخراجها من الفرن الساخن، ضعي عليها الحليب المكثف المحلى.

نرش المكسرات في الأعلى، ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد، وتكون جاهزة للاستخدام. إعداد بسبوسة بالحليب والمكسرات إعداد بسبوسة بالحليب والمكسرات المكونات كوب وربع من السميد.

كوب الا ربع السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب الا ربع الحليب السائل.

كوب من القطر الكثيف.

كوب الا ربع من السمن المذاب.

حفنة من المكسرات للزينة حسب الذوق. طريقة التحضير اخلطي السميد والسكر والبيكنج باودر في وعاء.

ضعي السمن وايضا الحليب في وعاء منفصل، أضيفي الشراب واخلطيهم معًا.

دهن صينية الكيك أو صينية الخبز بالزبدة وغطيها بورق زبدة حتى تصبح جاهزة لوضع الخليط فيها.

أضيفي خليط السمن والحليب إلى خليط السميد، واخلطيهم جيداً.

ضعي المزيج في الصينية مع تسوية سطح العجين جيدًا، وقطعيها قطع قبل نثر المكسرات على وجهها، ثم اتركيها ترتاح.

سخني الفرن جيدا وضعي الصينية فيه لمدة 1/3 ساعة على الأقل حتى تنتهي.

بعد الخروج من الفرن نضيف الشراب الساخن مباشرة إليه وهو ساخن.

اتركيه حتى يبرد وقدميه باردا. هذا وقد قدمنا لكي سيدتي أشهي الطرق للقيام بالبسبوسة وإن اختلفت طريقة الحشوة والتزيين الا أنك سوف تحصلين علي طبق مميز، وقد قدمنا لكم أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات. موقع شحن شدات ببجي midasbuy عن طريق id لشحن الشدات بطريقة أمنة 100% الوسوم

أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات نقدمها لكم، حيث أن البسبوسة من أشهر الحلويات العربية، يمكن لأي شخص تحضيرها وتناولها في المنزل بعدة طرق مختلفة ووضع بعض الاضافات كالبسبوسة بالقشطة والبسبوسة الزبادي، وهي من الحلويات الغنية التي تمد الجسم بالطاقة، خاصة إذا تم تحضيرها في الشتاء، ومن الممكن استخدامها في الحفلات بجانب التورتة. أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات مقادير البسبوسة

كوب ونصف من السميد.

نصف كوب دقيق.

علبتان زبادي.

كوب سكر.

أربع معالق زبدة.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة بيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة فانيلا.

كوب مكسرات .

كوبان من القطر. طريقة تحضير البسبوسة بالمكسرات اخلطي الكمية المناسبة من السميد مع الكمية المناسبة من الدقيق، ثم أضيفي السكر ومسحوق الخبز وصودا الخبز.

يمزج الزبدة والفانيليا واللبن في وعاء آخر، ثم يضاف إلى مزيج السميد والطحين ويخلط جيدًا.

حضري قالب خاص وادهنيها بالزبدة.

صب الخليط في قوالب الكب كيك.

اخبزيها في فرن متوسط ​​درجة الحرارة (180) لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة.

يسكب الشراب البارد وهو ساخن ويزين بالمكسرات ويقدم. بسبوسة جوز الهند بالمكسرات طريقة تحضير البسبوسة بالمكسراتبسبوسة جوز الهند بالمكسرات المكونات 2 كوب سميد.

كوب سكر.

كوب جوز هند مبشور.

نصف كوب زيت.

مغلّفان كريمة.

ملعقتان بيكنج باودر.

علبة قشطة.

نصف كوب الزبادي.

نصف علبة حليب مكثف.

ومكسرات للتزيين. طريقة التحضير في وعاء منفصل اخلطي السميد والسكر جيدًا.

بعد ذلك، أضيفي الكريمة والزبادي والزيت، ويخلط الجميع .

ضعي جوز الهند في وعاء آخر، أضيفي الكريمة والبيكنج باودر، اخلطي هذه المكونات جيدا.

ثم أضيفيها إلى خليط السميد والسكر واعجني جيدًا.

نضع العجينة على الصينية المراد خبزها، ثم نمدها بالتساوي، ثم نضعها في الفرن الساخن حتى تصبح ذهبية اللون.

بعد إخراجها من الفرن الساخن، ضعي عليها الحليب المكثف المحلى.

نرش المكسرات في الأعلى، ثم نضعها في الثلاجة حتى تبرد، وتكون جاهزة للاستخدام. إعداد بسبوسة بالحليب والمكسرات إعداد بسبوسة بالحليب والمكسرات المكونات كوب وربع من السميد.

كوب الا ربع السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب الا ربع الحليب السائل.

كوب من القطر الكثيف.

كوب الا ربع من السمن المذاب.

حفنة من المكسرات للزينة حسب الذوق. طريقة التحضير اخلطي السميد والسكر والبيكنج باودر في وعاء.

ضعي السمن وايضا الحليب في وعاء منفصل، أضيفي الشراب واخلطيهم معًا.

دهن صينية الكيك أو صينية الخبز بالزبدة وغطيها بورق زبدة حتى تصبح جاهزة لوضع الخليط فيها.

أضيفي خليط السمن والحليب إلى خليط السميد، واخلطيهم جيداً.

ضعي المزيج في الصينية مع تسوية سطح العجين جيدًا، وقطعيها قطع قبل نثر المكسرات على وجهها، ثم اتركيها ترتاح.

سخني الفرن جيدا وضعي الصينية فيه لمدة 1/3 ساعة على الأقل حتى تنتهي.

بعد الخروج من الفرن نضيف الشراب الساخن مباشرة إليه وهو ساخن.

اتركيه حتى يبرد وقدميه باردا. هذا وقد قدمنا لكي سيدتي أشهي الطرق للقيام بالبسبوسة وإن اختلفت طريقة الحشوة والتزيين الا أنك سوف تحصلين علي طبق مميز، وقد قدمنا لكم أسرار البسبوسة المكرملة بالمكسرات. موقع شحن شدات ببجي midasbuy عن طريق id لشحن الشدات بطريقة أمنة 100%

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